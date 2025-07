Juve, per il terzino si guarda ancora a Firenze: servono 25 milioni

Tchaouna vola in Premier: il Burnley chiude l’affare con la Lazio

Colpo in uscita per la Lazio: Loum Tchaouna saluta i biancocelesti dopo una stagione vissuta da promessa e vola in Premier League. L’attaccante francese classe 2003 è ufficialmente un nuovo giocatore del Burnley, che ha investito circa 15 milioni di euro per assicurarsi il suo talento. Per la Lazio - che avrà anche un 10% sulla futura rivendita - si tratta di un’operazione importante anche in ottica plusvalenza. Tchaouna proverà a consacrarsi in Inghilterra dopo un’annata di crescita nella Capitale.

Inter, avanti tutta per Leoni: intesa vicina per 25 milioni

Dopo aver preso Bonny, l'inter continua a guardare in casa Parma. Procede intensamente la trattativa per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 di proprietà del Parma. Il centrale è reduce da ottime prestazioni con i ducali e viene considerato uno dei profili più interessanti del panorama italiano. La trattativa è ben avviata: Marotta sa di poter chiudere sulla base di 25 milioni di euro. Sul ragazzo c’è anche l’interesse di altre squadre di Serie A, ma l’Inter è in netto vantaggio.

Torino, Baroni spinge per Ngonge e Sottil

Il Torino di Marco Baroni è pronto a muovere i primi passi concreti sul mercato con un doppio obiettivo per gli esterni offensivi. Il club granata punta forte su Cyril Ngonge, reduce da un’esperienza in chiaroscuro al Napoli, dove ha trovato poco spazio ma ha mostrato lampi di qualità. Insieme a lui piace anche Riccardo Sottil, che potrebbe lasciare la Fiorentina per trovare maggiore continuità. Baroni, da sempre attento a profili duttili e di gamba, gradirebbe entrambi per dare nuova linfa al reparto offensivo del Toro. I contatti sono in corso: l’obiettivo è chiudere almeno uno dei due colpi prima del ritiro.

Juventus, idea Dodò per la fascia

La Juventus torna a guardare in casa Fiorentina: questa volta nel mirino c’è Dodò. Il terzino brasiliano pare in rotta con la viola ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Per ora si tratta solo di un sondaggio, ma la Juventus valuta la fattibilità dell’operazione. Sul brasiliano, nelle ultime ore, è però forte anche l'interesse del Barcellona.

Xhaka dice no al Milan: resterà al Leverkusen

Sfuma uno dei nomi più caldi per il centrocampo del Milan: Granit Xhaka resterà con ogni probabilità al Bayer Leverkusen. Il regista svizzero, reduce da una stagione ottima sotto la guida di Xabi Alonso, ha deciso di proseguire l’avventura in Bundesliga, declinando ogni contatto rossonero.

Una scelta che costringe la dirigenza del Milan a guardare altrove per rinforzare la mediana. Con Xhaka fuori dai radar, i rossoneri valutano altri profili di esperienza internazionale per dare maggiore qualità e personalità al centrocampo di Max Allegri.