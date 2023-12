La Juventus batte di misura la Roma e si porta a meno due dall'Inter

La Juventus di Massimiliano Allegri approfitta del mezzo passo falso dell'Inter sul campo del Genoa, vince 1-0 contro la Roma grazie al gol di Adrien Rabiot e si porta a meno due dai nerazzurri. La sfida dello Juventus Stadium è stata intensa, poco spettacolare, equilibrata ma alla fine i bianconeri, come spesso gli è capitato in questa stagione, hanno trovato un gol e poi difeso il risultato con le unghie e con i denti con l'ex Dybala sicuramente più pericoloso rispetto a Lukaku, ancora una volta a secco contro la Vecchia Signora. La squadra di Allegri ha saputo vincere di grinta, con la difesa che ha concesso davvero le briciole agli attaccanti giallorossi.

Con questo successo, il tredicesimo in diciotto giornate di campionato, la Juventus sale dunque a quota 43 punti mentre la Roma resta ferma al palo e a quota 28 punti, a 5 lunghezze dalla Fiorentina quarta in classifica e attualmente in Champions League. I bianconeri chiudono il 2023 in bellezza e con la possibilità di laurearsi ancora campioni d'inverno, Inter permettendo: nell'ultimo turno, infatti, i nerazzurri ospiteranno il Verona mentre la Vecchia Signora andrà a giocare sul campo della Salernitana dell'ex Filippo Inzaghi. La lotta scudetto tra i rivali di sempre sta entrando sempre di più nel vivo ma è evidente come il divario tra le due squadre sia più sottile di quanto si possa pensare anche perché i bianconeri hanno un solo fronte su cui combattere con l'Inter impegnata anche in Champions League e che avrà un maggiore impegno fisico e mentale.

La cronaca della partita

Roma subito pericolosa al 4' con Cristante che calcia da fuori area colpendo il palo a Szczesny battuto. Al 10' Vlahovic avanza indisturbato palla al piede e va al tiro con il mancino: fuori misura alla destra di Rui Patricio. Al 12' la sfera arriva a Lukaku che ci prova con un sinistro al volo, a dire il vero velleitario, dalla distanza con la palla che termina alto. Al 19' miracolo di Mancini che si oppone alla grandissima sul sinistro a botta sicura di Vlahovic. Ancora il serbo ci prova con un'acrobazia da fuori area ma la mira è imprecisa. Al 29' Yldiz mette paura alla Roma ma la sua conclusione termina a lato mentre due minuti dopo è l'ex Dybala a far venire i brividi al suo ex pubblico con un sinistro esterno-punta che sibila alla destra di Szczesny. Al 43' ancora Juventus vicina al gol con Kostic che colpisce a botta sicura ma questa volta è N'Dicka a respingere salvando la Roma.

Nella ripresa pronti via e la Juventus passa in vantaggio: assist di tacco di Vlahovic per Rabiot che entra in area e di sinistro batte Rui Patricio. La Roma prova una timida reazione ma Bove al 58' non controlla una palla ghiotta servitagli da Dybala. La Joya ha un'ottima chance per colpire al 71' ma il suo rasoterra non dà particolarmente fastidio al numero uno polacco. La Roma all'83' ci prova ancora una volta con il tiro di Cristante che viene murato dalla difesa avversaria. All'84' è McKennie a rendersi pericoloso ma il suo tiro potente da ottima posizione viene parato da Rui Patricio con i piedi. Chiesa trova il raddoppio al minuto 88' ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Nel recupero la Roma ci prova a testa bassa con la Juventus in difficoltà e l'ultima occasione è un colpo di testa centrale di Azmoun.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie (96' Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (74' Iling jr); Yildiz (65' Chiesa), Vlahovic (74' Milik). Allenatore: Massimiliano Allegri



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (74' El Shaarawy), Bove (64' Pellegrini), Zalewski (80' Azmoun); Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho

Marcatori: 48' Rabiot (J)

Ammoniti: Paredes (R), Locatelli (J)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)