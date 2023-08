Juventus-Bonucci, volano gli stracci: il difensore pronto a chiedere i danni di immagine

L'estate 2023, in casa Juventus, verrà ricordato come quella della rottura con uno dei suoi capisaldi per diverse stagioni: stiamo parlando di Leonardo Bonucci. Il 36enne di Viterbo è stato messo fuori rosa da Massimiliano Allegri, con il benestare della società, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 perché non rientra più nei piani del tecnico che ha già diverse alternative per il reparto difensivo. L'ex difensore del Milan, una volta appresa questa cosa, ha intrapreso una battaglia legale con la Vecchia Signora a suon di pec e di post social sibillini.

Leonardo Bonucci ha chiesto a più riprese di essere reintegrato in squadra e ha ottenuto anche la solidarietà dell'Assocalciatori che si è espresso in favore dell'ex canterano dell'Inter. L'Union Berlino si è fatto avanti per il giocatore ed entro venerdì 1° settembre, giorno della chiusura della sessione estiva di calciomercato, dovrà trovarsi una squadra ma non prima di aver fatto un ultimo disperato tentativo per rientrare in gruppo. Bonucci ha infatti chiesto nuovamente tramite pec di essere reintegrato in squadra e anche in caso di permanenza si andrà avanti con un'aspra battaglia legale con il difensore che starebbe anche meditando di chiedere i danni di immagine al club di Corso Galileo Ferraris.

Dodici stagioni intrisi di gioie, titoli ma anche incomprensioni e qualche dolore. Di sicuro Bonucci non si sarebbe mai aspettato di essere messo ai margini di una squadra con cui ha giocato più di 500 partite in tutte le competizioni. Se il classe 1987 non troverà una sistemazione entro la fine del mercato si andrà avanti in tribunale visto che al momento il difensore è stato messo ai margini nel verso senso della parola dato che si può allenare solo individualmente e senza incrociare il gruppo squadra alla Continassa.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Bonucci ha tutte le intenzioni di nominare un giurista noto nell'ambiente sportivo per l'eventualità si debba ricorrere ad un arbitrato e qualora non dovesse trovare una nuova sistemazione a lui gradita per la prossima stagione è pronto a chiedere anche i danno di immagine alla Vecchia Signora. Union Berlino, Lazio, Fiorentina, Genoa hanno fatto intendere di volere affondare il colpo ma ora spetta al giocatore in questi ultimi cinque giorni di calciomercato capire quale sia la destinazione a lui più congeniale anche a livello familiare, logistico e sportivo. La certezza è che il calciatore non voglia stare fermo un anno e che cercherà in tutti i modi una squadra disposto a dargli una chance per dimostrare di aver ancora tanto da dare al calcio. Nonostante questo, c'è però anche la sensazione che Bonucci porterà avanti lo stesso la sua battaglia nei confronti del club bianconero visto il trattamento, a suo dire, ricevuto.