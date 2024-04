Cagliari-Juventus 2-0, Gaetano e Mina su rigore | La diretta

Con la stagione agli sgoccioli, è il momento di serrare i ranghi e portare a casa i punti necessari per gli obiettivi minimi. Allegri arriva alla Unipol Domus con l’obbligo di battere i sardi, le cui speranze di salvezza sono migliorate molto dopo la vittoria con l’Atalanta e il pareggio con l’Inter. Seguite con noi Cagliari-Juventus con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Dopo la commovente prestazione contro il Napoli, Ranieri compie ancora una scelta coraggiosa per l’incrocio con la Juventus. Alle spalle degli ottimi Luvumbo e Shomurodov, infatti, torna Gaetano. In difesa viene confermato Hatzidiakos accanto a Yerry Mina e Dossena.

Per chiudere al meglio questa stagione disgraziata, Massimiliano Allegri opera qualche cambiamento alla formazione per la trasferta in Sardegna. Weah parte dal primo minuto a destra, con Cambiaso sulla fascia opposta: al posto di McKennie spazio ad Alcaraz. In avanti, confermatissimi Vlahovic e Chiesa.

La diretta del primo tempo

45+4' - FINE PRIMO TEMPO. Ottimi i primi 45 minuti dei padroni di casa, che hanno approfittato al meglio di una Juventus troppo rinunciataria per portarsi due volte in vantaggio dagli undici metri.

42’ – Ripartenza micidiale della Juventus: Chiesa parte sul filo del fuorigioco e fornisce un pallone d’oro a Vlahovic per il 2-1. Piccinini annulla per fuorigioco ma serve un lungo controllo del Var per verificare che l’ex viola fosse partito in posizione irregolare.

36’ – GOL MINA!! Ancora perfetti dagli undici metri i sardi: stavolta è l’esperto difensore colombiano a spiazzare il portiere bianconero e segnare il 2-0.

35’ – RIGORE CAGLIARI! Nuova fuga di Luvumbo al centro, uscita a valanga di Szczesny che lo stende, beccandosi pure un giallo per il disturbo.

31' - Ripartenza micidiale dei padroni di casa e palla che arriva a Luvumbo sul palo lontano: buon tiro al volo ma poco preciso.

29’ – GOL GAETANO!!! Freddissimo l’attaccante campano che spiazza Szczesny e segna il vantaggio per i padroni di casa.

28’ – RIGORE CAGLIARI!! Piccinini viene richiamato al monitor per un contatto sul colpo di testa di Dossena da parte di Bremer. Mano abbastanza netto, calcio di rigore per i sardi.

26’ – OCCASIONE CAGLIARI!! Schema da calcio d’angolo con Dossena che fa da torre per Luvumbo, a pochi passi da Szczesny. L'angolano ha spazio ma non riesce a girare in porta.

25’ – Bianconeri un po’ nervosi e poco incisivi ma anche il Cagliari, dopo una partenza spiritata, deve tirare un attimo il fiato.

19' - La Juve si fa finalmente viva dalle parti di Scuffet: girata fulminea di Weah, che però non angola abbastanza il tiro, deviato facilmente dal portiere rossoblu.

18’ – Pericoloso il Cagliari, ancora dalla destra: Luvumbo mette un cross spiovente sul quale Gaetano riesce solo a sfiorare di testa, graziando il portiere bianconero.

15’ – Il primo tiro nello specchio della porta è un colpo di testa da calcio d’angolo di Shomurodov: torsione non perfetta e palla facile preda di Szczesny.

14' – Se il possesso palla degli ospiti è sterile, ogni volta che il Cagliari recupera palla, i velocissimi avanti causano grossi grattacapi. Il più vivace, sempre Luvumbo, chiuso in angolo dalla difesa.

8’ – SHOMURODOV!! Sempre pericoloso il Cagliari, specialmente su calcio piazzato. Stavolta tocca all’uzbeko cercare il sette da buona posizione. La palla sibila non molto lontano dalla porta.

4’ – Pressione a tutto campo dei padroni di casa, sempre più pericolosi sulla destra. Su un pallone recuperato la palla arriva in buona posizione a Suleimana, che però svirgola malamente il tiro.

2’ – LUVUMBO!! Al primo affondo, il Cagliari fa capire di non avere voglia di scherzare. Fa tutto da solo sulla destra l’angolano: cavalcata e tiro a giro che sorvola di non molto la traversa difesa da Szczesny.

1’ – SI PARTE!!

Il tabellino

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Augello; Gaetano; Shomurodov, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: 29' Gaetano (rig) (C), 36' Mina (rig) (C)

Ammoniti: 35' Szczesny (J), 45+1’ Luvumbo (C), 45+1’ Weah (J)

Espulsi: -

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)