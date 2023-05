Kamada sempre più vicino al Milan: ecco chi è il trequartista giapponese

Ci siamo, Daichi Kamada sarà il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. La qualificazione Champions, ottenuta con la vittoria contro la Juventus all'Allianz Stadium, ha sciolto gli ultimi dubbi sulle manovre di mercato rossonere.

Il trequartista giapponese, in forza all'Eintracht Francoforte e con il contratto in scadenza a giugno, firmerà un contratto di cinque anni da 3 milioni di euro a stagione per il club di via Aldo Rossi. Battuta così la concorrenza del Napoli e di altri club importanti come Borussia Dortmund e Atletico Madrid, da tempo sulle tracce del giocatore.

Per programmare le visite mediche bisognerà attendere gli ultimi impegni stagionali della squadra tedesca, impegnata sabato 3 giugno, in finale di Coppa di Germania contro il Red Bull Lipsia. D’altra parte lo stesso giocatore la scorsa settimana aveva risposto così a chi gli chiedeva sul futuro: "La mia prossima squadra? Sono deciso da parecchio tempo" . Sei anni dopo l’addio di Honda dunque, i tifosi rossoneri si preparano ad accogliere un altro giapponese.

Dove può giocare nel Milan

Un acquisto importante proprio per la funzionalità tattica di Kamada, che può ricoprire più di una posizione tra centrocampo e trequarti. Di sicuro potrà risolvere i dubbi legati al futuro incerto di Brahim Diaz, che tornerà al Real Madrid alla scadenza del prestito il 30 giugno ma che il Milan proverà ad acquistarlo a cifre più basse di quella pattuite nell'accordo verbale della passata stagione. Ma soprattutto servirà a valutare con più calma le posizioni di Charles De Ketelaere, per il quale il Milan valuterà offerte a titolo definitivo dopo l'anno totalmente fallimentare del belga, e di Yacine Adli, che non ha mai convinto a pieno. Il giapponese andrà dunque a ricoprire un ruolo nevralgico nello scacchiere tattico di Pioli.

La carriera

Classe '96. Nato e cresciuto in Giappone, ha esordito nella J1 League con il Sagan Tosu. Pagato circa un milione e mezzo di euro, nel 2017 si è trasferito in Bundesliga all'Eintracht Francoforte con cui ha vinto subito una Coppa di Germania, collezionando però poche presenze il primo anno. Nella stagione 2018/2019 è andato in prestito al Sint-Truiden in Belgio dove è stato schierato come seconda punta e ha fatto 12 gol in 24 partite. L'anno dopo è tornato all'Eintracht conquistandosi un posto fisso tra i titolari. Con la squadra tedesca Kamada l'anno scorso ha vinto l'Europa League. La sua avventura in Germania però sembrerebbe ormai ai titoli di coda e l'arrivo al Milan è sempre più vicino. Convocato regolarmente in nazionale, con la selezione giapponese ha siglato 6 gol in 28 partite.

Le caratteristiche

Gioca prevalentemente come trequartista, ma nell'ultima stagione è stato schierato anche da interno di centrocampo, realizzando 8 gol e 6 assist nelle 30 presenze in Bundesliga. È un giocatore che ha come caratteristiche di spicco la rapidità, l'imprevedibilità e la qualità palla al piede, elementi che gli hanno permesso di giocare in diversi ruoli durante la sua carriera. Durante il prestito in Belgio ha infatti giocato come seconda punta mentre in altre occasioni è stato schierato come esterno offensivo. Sa calciare e fare gol con entrambi i piedi, ma il suo preferito è il destro. All'Eintracht è stato impiegato anche come rigorista (4 su 4 dal dischetto).