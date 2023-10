L’arbitro Marchetti a terra: cosa è successo in Roma-Frosinone

Un episodio decisamente insolito, mostrato dalle telecamere di Dazn, ha visto protagonista l'arbitro Matteo Marchetti, durante il posticipo serale Roma-Frosinone.

A quattro minuti dal 90° il direttore di gara si scontra involontariamente col romanista Aouar e crolla a terra: il contatto gli ha provocato crampi a tutte e due le gambe. Passa poco e finalmente si rimette in piedi e la partita può concludersi, col 2-0 finale in favore della Roma. Tre punti arrivati grazie ai gol di Lukaku e Pellegrini, che fanno tirare un sospiro di sollievo a Josè Mourinho sommerso dalle critiche, dopo la disfatta di Genova.

La ricostruzione

I giallorossi in vantaggio per 2-0, sono in attacco a caccia del terzo gol. Il neo-entrato Aouar alza il ritmo del pressing, ma nell'andare incontro ai giocatori del Frosinone sbatte casualmente contro l'arbitro, fermo di spalle. Marchetti non si aspetta l'impatto. Cade a terra, mani a corpire il viso e subito alza le braccia per provare a fermare il gioco. Ha i crampi alle gambe. Aouar capisce che è successo, si ferma e inizia ad aiutarlo. Arrivano anche Lukaku e Dybala, che con un gesto chiama lo staff medico della Roma.

En los partidos de la Roma, se lesiona hasta el árbitro…



Matteo Marchetti tuvo que ser auténtico tras un choque con Aouar.#ASRoma #RomaFrosinone

pic.twitter.com/bfHcamIqoh — Planeta Roma (@Planeta_Roma) October 1, 2023

Sul prato dell'Olimpico il gioco si ferma e medico e massaggiatore intervengono, dando a Marchetti anche un integratore. Il direttore di gara resta fermo a terra quasi due minuti. Il direttore di gara resta fermo a terra quasi due minuti. Poi si rialza e nel finale, per recuperare il tempo perso, concede otto minuti di recupero. Al netto di questo piccolo imprevisto che lo ha messo sotto i riflettori, la prova di Marchetti può essere considerata ottima. Soltanto tre ammoniti all'interno di una gara sostanzialmente corretta e condotta con grande autorevolezza. Ma soprattutto nessuna polemica arbitrale innescata da Mourinho a fine partita. Questa di per sé è già una grande notizia.

Chi è l'arbitro Marchetti

Matteo Marchetti, 33 anni, è considerato tra i giovani più promettenti della nuova generazione di arbitri. Sezione di Ostia, ha esordito in serie A il 20 febbraio 2021 in Genoa-Hellas Verona. In questo campionato finora aveva diretto anche Inter-Fiorentina del 3 settembre e Sassuolo-Atalanta del 20 agosto.

La classe arbitrale italiana è alle prese con un ricambio generazionale non semplice con il possibile addio a fine stagione di Daniele Orsato, ritenuto il numero uno tra i fischietti. Anche per questo il designatore Rocchi ha deciso che i giovani arbitri verranno utilizzati sempre più spesso per i big match, per le partite con impegnate le squadre più importanti. Come successo a Marchetti per Roma-Frosinone, promosso con il massimo dei voti.