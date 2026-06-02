L’Inter blinda gli eroi del doblete. Juve, rispunta Kolo Muani

L'Inter intende blindare i protagonisti del Doblete Scudetto-Coppa Italia. Manca solo l'annuncio per il rinnovo di Chivu fino al 2028 con opzione per il 2029: il tecnico riceverà un importante aumento d'ingaggio dagli attuali 2 a 4 milioni a stagione. Il prolungamento dell'allenatore fungerà da apripista ai rinnovi anche del dt Ausilio (fino al 2029) e di diversi giocatori. Accordo vicino con Mkhitaryan, che ha accettato la riduzione dello stipendio da 4,2 a 2,5 milioni. Passi avanti pure per l'allungamento del laterale sinistro Carlos Augusto, che può restare all'Inter fino al 2030 con relativo incremento degli emolumenti a 3,3 milioni più premi. Una mossa volta ad allontanare le sirene di mercato arrivate da Roma, Atletico Madrid e Nottingham Forest. Nelle prossime settimane i Campioni d'Italia avvieranno pure i dialoghi per provare a rinnovare il contratto di Marcus Thuram.
A proposito di attaccanti francesi: ritorno di fiamma tra la Juventus e Kolo Muani, rientrato al PSG dopo l'anno in prestito al Tottenham. Infine il Milan rischia di doversi mangiare le mani per averlo perso a zero (mantenendo però il 50% sulla rivendita). Il boom a Catanzaro di Mattia Liberali ha attirato l'attenzione di mezza Serie A. Il classe 2007 rimane uno dei talenti più cristallini del nostro calcio.Tanto che ha estasiato con le sue giocate Roberto Mancini, presente a Monza-Catanzaro per studiarlo dal vivo. Chissà che tra qualche mese i due non possano incrociarsi a Coverciano in Nazionale, visto che le quotazioni di un ritorno del Mancio sulla panchina azzurra appaiono in netto rialzo...