L'Italia di Spalletti e il debutto con la Macedonia: chi gioca (e dove vedere la partita in tv)

Il destino ha deciso che la nuova era della Nazionale inizi proprio a Skopje, casa di quella Macedonia del Nord che ha inflitto una delle sconfitte più pesanti della lunga e gloriosa storia dell’Italia del calcio. Alla guida, dopo pochi giorni di lavoro e fin troppe polemiche, il tecnico che aveva sorpreso il mondo con il suo Napoli schiacciasassi. L’addio di Mancini lo mette di fronte ad una missione forse impossibile: vincere e convincere senza aver avuto il tempo di far passare i suoi dettami e la sua mentalità. A rendere tutto ancora più complicato il fatto che, dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, un ulteriore passo falso potrebbe rendere difficile evitare i maledetti spareggi, quelli che ci hanno negato due mondiali di fila. Vediamo quindi le scelte dei tecnici e dove seguire in diretta il debutto dell’Italia di Luciano Spalletti.

Come giocherà la Macedonia

Ritrovare proprio l’avversaria della loro vittoria più incredibile nello stadio di casa sembra il modo migliore per ritornare in carreggiata dopo un inizio di girone decisamente complicato per le “Volpi Rosse”. Il momento della Macedonia del Nord, però, non è certo il migliore, nonostante il ct Blagoja Milevski continui a credere che ripetere l’impresa sia possibile. “Quando si gioca contro un’avversaria come l’Italia non si può sentirsi obbligati a far risultato ma il desiderio di batterli ancora è sempre presente. Non vogliamo guardare al passato, l’Italia arriva a Skopje con un nuovo tecnico, uno stratega di alto livello che ha avuto enorme successo vincendo lo scudetto col Napoli. Dobbiamo essere disciplinati e ordinati, visto che l’unico modo di far risultato è lavorare insieme, come una squadra. Questo gruppo c’è riuscito nel passato e può certo ripetersi”.

I padroni di casa, però, arrivano all’incrocio con gli Azzurri dopo due sconfitte diverse ma ugualmente pesanti: dall’umiliante 7-0 subito dall’Inghilterra alla sconfitta casalinga per 3-2 rimediata contro l’Ucraina, con tre gol subiti in 20 minuti nel secondo tempo. La rosa a disposizione del tecnico non è cambiata molto ma è probabile che a guidare l’attacco sarà ancora quell’Aleksandar Trajkovski che aveva gettato nello sconforto il Renzo Barbera nel giugno 2022. Il momento dell’ex Palermo non è ideale, visto che non segna in nazionale da allora ed è stato appena svincolato dal suo club. A parte l’ex Udinese Nestorovski, a creare qualche problema potrebbero essere due giovani come Miovski e Sdravkovski che hanno fatto vedere buone cose nel campionato scozzese con Aberdeen e Motherwell.

Come giocherà l’Italia

L’ambizioso piano partita di Spalletti, ansioso di lasciare il segno fin dal debutto sulla panchina più calda d’Italia, è stato decisamente complicato dagli infortuni rimediati da due dei giocatori sui quali contava di più per trasformare l’Italia. I lievi infortuni rimediati a Coverciano da due talenti assoluti come Pellegrini e Chiesa hanno reso necessario una serie di aggiustamenti in vista del debutto in un campo mai semplice come quello di Skopje. Formazione praticamente obbligata, vista la volontà del nuovo ct di provare a replicare il 4-3-3 del suo Napoli, nonostante le ovvie differenze in termini dei giocatori a disposizione. Spalletti sulla fascia destra può contare su uno dei suoi fedelissimi, quel Giovanni Di Lorenzo che conosce benissimo, che potrebbe essere sostituito a gara in corso dal baluardo dell’Inter Matteo Darmian.

Il resto della difesa vede una coppia insolita con il romanista Gianluca Mancini che arriva in doppia cifra con la Nazionale e l’interista Alessandro Bastoni, vista l’indisponibilità di Acerbi infortunato. Sulla sinistra, invece, il ballottaggio tra Spinazzola e Dimarco vedrà favorito l’interista, che come tutta la retroguardia nerazzurra è in grandissima forma. A centrocampo, a parte l’insostituibile Nicolò Barella, primi cambiamenti rispetto all’era Mancini: Jorginho e Verratti nemmeno convocati verranno sostituiti da Cristante e Tonali, con Frattesi e Pessina pronti a subentrare. In avanti, per provare a risolvere la mancanza cronica di gol, Spalletti si affiderà a Ciro Immobile come punta e una coppia di laterali insolita. Se sulla destra ci sarà il pretoriano Matteo Politano, sull’altra fascia il laziale Mattia Zaccagni, tornato nel giro azzurro dopo qualche screzio con Mancini. Le alternative a partita in corsa, per fortuna, non mancano: Retegui e Raspadori come avanti con Gnonto e Zaniolo pronti a lavorare tra le linee. Basterà per mostrare un calcio spettacolare e portare a casa quei tre punti che potrebbero rendere meno ansiogeno il cammino dell’Italia?

Le probabili formazioni

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zaykov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Nestorovski, Miovski. Allenatore: Blagoja Milevski

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove seguirla in tv

Macedonia del Nord-Italia si giocherà all’Arena Nazionale Toše Proeski di Skopje a partire dalle 20.45 di sabato 9 settembre. Come tutte le gare della Nazionale italiana, sarà visibile in diretta e in chiaro su RaiUno. Se non siete in casa, potrete seguirla senza problemi sull’app o sul sito internet della piattaforma dell’emittente pubblica RaiPlay. Vedremo se Luciano Spalletti sarà riuscito a lasciare il segno nel poco tempo che ha avuto a disposizione con gli Azzurri.