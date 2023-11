I giocatori del Milan diventano fumetti

I campioni dell'AC Milan, prima squadra maschile che sarà impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League, diventano fumetti. Lo fanno grazie ad MSC Crociere Principal Partner e Official Sleeve della squadre maschile, ma anche quella femminile e della primavera.

Il cartoon che appassionerà i tifosi

I giocatori saranno al centro di un progetto di campagna di comunicazione social, che vedrà la luce nelle prossime settimane. I calciatori Rafael Leão, Yunus Musah e Tommaso Pobega, che diventeranno animati, nel cartoon dopo alcuni gesti atletici in campo, verranno proiettati nella vita reale a bordo di MSC World Europa, l’ammiraglia della società che è inoltre una delle navi più ecologiche al mondo.