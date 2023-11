Ladri nella casa di Mattia Zaccagni, rubati gioielli per 70mila euro

Ascolta ora: "Ladri nella casa di Mattia Zaccagni, rubati gioielli per 70mila euro"

Ladri a casa del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e della moglie, l'influencer Chiara Nasti. La coppia e il figlio Thiago erano usciti quando alcuni sconosciuti si sono introdotti nell'appartamento a due piani in via della Camilluccia, nella zona di Ponte Milvio, a Roma.

I ladri hanno portato via gioielli e sono fuggiti. Le indagini sono affidate alla polizia, la scoperta del furto è avvenuta martedì sera intorno alle 20. All'esito del sopralluogo della scientifica è stata trovata una finestra forzata al primo piano.

La ricostruzione

L'esterno offensivo della Lazio, che abita insieme a moglie e al figlio nel territorio del quadrante Nord della Capitale, facendo ritorno a casa si è trovato di fronte ad una brutta sorpresa. I malviventi secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, sono entrati quando la coppia non era in casa. Il furto sarebbe avvenuto tra il pomeriggio e la serata di martedì.

I ladri sono entrati furtivamente e hanno rovistato in armadi e cassetti, mettendo tutto a soqquadro e hanno cercato la cassaforte. Zaccagni e la moglie sono rientrati intorno alle ore 20 ed è stato in quel momento che si sono accorti che qualcuno, una o più persone, si era introdotto in casa. Subito hanno dato l'allarme, rivolgendosi alle forze dell'ordine.

A raccogliere la segnalazione e la denuncia sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ponte Milvio e della polizia scientifica, che hanno fatto un sopralluogo all'interno dell'abitazione, per verificare lo stato di porte e finestre. All'esito del sopralluogo è stata trovata una finestra forzata nella casa al primo piano. Con molta probabilità non era stato inserito l'allarme dell'appartamento. Il bottino portato via, tra gioielli e contanti, è intorno ai 70mila euro.

Zaccagni, tra i migliori calciatori della scorsa stagione, fino a questo momento è protagonista di un'annata sotto tono. A causa di una distorsione alla caviglia destra il numero 20 laziale era stato costretto a saltare prima il derby e poi le due gare dell'Italia contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina, valse poi la qualificazione ai prossimi Europei. Ora Sarri lo attende in gruppo tra oggi e domani. Nel mirino per l'ex Hellas c'è la gara contro la Salernitana anche se con ogni probabilità si rivedrà tra i titolari nella sfida di Champions League contro il Celtic.

Per ora nessuna dichiarazione da parte dei due diretti interessati, marito e moglie dallo scorso giugno. Chiara Nasti, influencer con oltre due milioni di follower su Instagram, è solita condividere molti dei momenti della sua vita familiare. Eppure, l'episodio del furto non è trapelato sul suo account. All'indomani della brutta esperienza, con i suoi post l'influencer ha continuato a promuovere gli abiti dei brand che pubblicizza.