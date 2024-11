A Lamine Yamal il Golden Boy 2024

Lamine Yamal

Lamine Yamal, 17enne talento del Barcellona, è il vincitore del 'Golden Boy' 2024’, il premio calcistico istituito dal quotidiano Tuttosport nel 2003: l’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa che si è svolta mercoledì 27 novembre nel Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. Yamal prende così il testimone da Jude Bellingham, vincitore lo scorso anno: la giuria internazionale, composta da 50 autorevoli giornalisti delle più prestigiose testate europee, gli ha assegnato 488 su 500 punti disponibili.

Kenan Yildiz, talento turco classe 2005 e già stella della Juventus, ha ricevuto il premio Golden Boy Web ristando il più votato dagli utenti on line. Come direttore sportivo dell’anno è stato nominato Jorge Mendes, il miglior presidente è Antonio Percassi (Atalanta), il miglior italiano è Michael Kayode (Fiorentina).

In ambito femminile,

il Golden Player Woman è andato ad Aitana Bonmatì (Barcellona), quello come migliore italiana Under 21 è stato assegnato alla classe 2006 Giulia Dragoni, calciatrice della Roma in prestito proprio dalla società catalana.