Coppa Italia, cinquina Atalanta contro lo Spezia: ora i quarti con l'Inter

L'Atalanta domina lo Spezia (5-2) e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini conferma il grande momento di forma, culminato con la roboante vittoria per 8-2 contro la Salernitana e rifila cinque gol allo Spezia.

Inizio perentorio dei nerazzurri, in vantaggio di due gol già al quarto d'ora, grazie ad una doppietta di Ademola Lookman. La partita è scoppiettante e fioccano gol e occasioni da rete. Lo Spezia accorcia subito le distanze con una bella conclusione di Albin Ekdal. A metà ripresa è Hans Hateboer a firmare il tris dopo una splendida azione corale ma i liguri non mollano e fanno 3-2 con un gol di Daniele Verde. Nella ripresa i bergamaschi non si fermano. Grande protagonista Rasmus Hojlund, che appena entrato in campo conferma il suo stato di grazia e firma il poker. Allo scadere ancora l'attaccante danese procura l'autorete di Ampadu che fissa il risultato finale sul 5-2.

Adesso la sfida ai quarti di finale contro l'Inter a San Siro, in programma martedì 31 gennaio, prima però arriva la delicata trasferta a Torino contro la Juventus. Un impegno che dirà tanto sulle ambizioni dei bergamaschi in campionato.

La partita

Gian Piero Gasperini sceglie Boga e Lookman nel tridente con Duvan Zapata, preferito a Hojlund. Sulle fasce Maehle e Hateboer, con Koopmeiners ed Ederson mediani, mentre in difesa, davanti a Musso, ecco Scalvini con Palomino e Djimsiti.

Luca Gotti risponde con Nzola al fianco di Verde in attacco. Poi Holm confermato a destra, con Moutinho a sinistra e l'esordio di Esposito in regia, al fianco di Ekdal e Kovalenko. In difesa c'è Hristov, con Nikolaou e Kiwior, tra i pali il giovane Zovko.

Primo tempo

L'Atalanta passa in vantaggio già al 10'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Lookman è il più lesto a mettere in rete dopo una spizzata di Scalvini. Passano appena due minuti e i nerazzurri raddoppiano sempre con Lookman. L'attaccante nigeriano sfrutta una sponda di Zapata e da posizione defilata fulmina Zovko con un destro potente. Lo Spezia accorcia le distanze immediatamente. Grande assolo di Ekdal, che si incunea nella difesa atalantina e con una conclusione angolata spedisce la palla in fondo al sacco. Al 27' l'Atalanta trova il tris dopo una bellissima azione. Zapata imbuca per Maehle, che non riesce ad agganciare: la palla scivola sull'esterno dove Hateboer segna da due passi. Al 34' Zapata supera Zovko con uno scavetto ma la rete viene annullata per fuorigioco. La squadra di Gotti non demorde e accorcia le distanza con Verde. Il folletto scuola Roma allarga per Moutinho, che serve ancora il capitano all'interno dell'area di rigore, che di giustezza mette in rete. Nel recupero ancora Zapata sfiora il quarto gol con un tiro sulla traversa.

Secondo tempo

I nerazzurri provano a chiudere la partita e al 52' vanno vicini al gol. Esposito salva a porta vuota una probabile conclusione di Lookman, servito da Maehle lanciato in area di rigore. La squadra di Gasperini continua il forcing nell'area avversaria ma i ritmi sono decisamente più bassi. Comincia la girandola di cambi. Al 73' l'Atalanta segna il quarto gol con il nuovo entrato Hojlund. L'attaccante danese timbra il cartellino con un bolide che si infrange sulla parte bassa della traversa prima di finire in rete. Gli orobici attaccano ancora. All'83 una splendido tiro a giro di Muriel trova pronto Zovko. Si rivede ancora lo Spezia con Nzola, che non trova la porta per poco. Ancora protagonista Hojlund, imprendibile per la difesa dello Spezia. L'attaccante sfugge in velocità, si presenta contro Zovko e colpisce il palo, la cui respinta colpisce in pieno Ampadu, che insacca involontariamente nella sua porta. Finisce così, può cominciare la festa, l'Atalanta è ai quarti di finale.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-3) - Musso; Djimsiti, Palomino, Scalvini (56' Toloi); Hateboer (64' Zortea), Koopmeiners, Ederson (46' de Roon), Maehle; Lookman, Zapata (63' Hojlund), Boga (63' Muriel). A disposizione: Rossi, Sportiello, Ruggeri, Demiral, Okoli, Soppy, Pasalic, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini

SPEZIA (3-5-2) - Zovko; Hristov (74' Amian), Kiwior, Nikolaou (61' Caldara); Holm (61' Ferrer), Ekdal (61' Ampadu), Esposito, Kovalenko (74' Maldini), Moutinho; Verde, Nzola. A disposizione: Dido, Dragowski, Reca, Agudelo, Gyasi, Bourabia, Beck, Zurkowski. Allenatore: Luca Gotti

Marcatori: Lookman (A) 10' e 12', Ekdal (S) 14', Hateboer (A) 27', Verde (S) 38', Hojlund (A) 72', Ampadu (S) autorete 90'

Ammoniti: Ederson (A), Hristov (S), Ampadu (S)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Stadio: Gewiss Stadium (Bergamo)