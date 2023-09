La Lazio bloccata sul pareggio dal Monza: finisce 1-1 all'Olimpico

La Lazio pareggia 1-1 contro il Monza allo stadio Olimpico, nel posticipo serale del sabato, valido per la 5ª giornata di Serie A.

La squadra di Sarri manca ancora la vittoria casalinga in campionato e dopo l'entusiasmante pareggio in Champions contro l'Atletico Madrid deve accontentarsi di un punto contro i brianzoli. Ad avere maggiori rimpianti però sono gli uomini di Palladino, che con più concretezza avrebbero potuto conquistare l'intera posta in palio.

Nel primo tempo è il Monza a far vedere le cose migliori. A passare in vantaggio però è la Lazio grazie al rigore di Ciro Immobile che festeggia col gol la 300ª presenza in biancoceleste. Veemente la reazione del Monza che crea molto ma concretizza poco. Al 36' lo scatenato Ciurria crossa dalla destra, trovando l'inserimento di Roberto Gagliardini per l'1-1 biancorosso. Nella ripresa i biancocelesti sfiorano il gol con Immobile, che tutto solo davanti a Di Gregorio colpisce il palo. Il Monza palleggia meglio e manca più volte nell'ultimo passaggio. I biancocelesti ci provano fino alla fine ma non hanno ritrovato ancora la brillantezza dello scorso anno.

Con questo pareggio la squadra di Sarri sale a 4 punti, un punto in più invece per il Monza, a quota 5 punti. Prossimo turno, la Lazio ospita il Torino all'Olimpico mentre i brianzoli attendono il Bologna tra le mura amiche.

La partita

Sarri schiera Guendouzi per Kamada e Isaksen per Felipe Anderson. In difesa i centrali sono Romagnoli e Patric, i terzini Marusic e Hysaj. In porta l'eroe di Champions Provedel. A centrocampo confermati Cataldi e Luis Alberto. Completano il tridente Immobile e Zaccagni.

Nessuna sorpresa in casa Monza. Tra i pali torna Di Gregorio, poi terzetto difensivo con Izzo, Pablo Marì e A.Carboni. Gli esterni sono Ciurria e Kyriakopoulos. In mediana Pessina e Gagliardini. In avanti Colpani e Dany Mota in appoggio a Colombo.

Primo tempo

La prima occasione è per il Monza. L'errore di Romagnoli favorisce Colpani che allarga per Colombo. La punta scuola Milan da buona posizione, calcia alto sulla porta di Provedel. All'11' la Lazio risponde subito con Zaccagni che si invola verso l'area, Ciurria lo stende e l'arbitro Abisso concede il rigore. Sul dischetto si presenta Immobile. Il capitano spiazza Di Gregorio e porta la Lazio in vantaggio. I brianzoli rispondono subito, Dany Mota insacca dopo una bella azione manovrata ma il gioco è fermo per fuorigioco. Al 23' altra occasione per il Monza, con un inserimento da dietro Ciurria stacca di testa ma spedisce a lato. Al 36' azione avvolgente del Monza. Ciurria mette in mezzo, sul secondo palo arriva Gagliardini che mette alle spalle di Provedel. Chiusura col brivido. Sempre Ciurria mette crossa dalla destra, irrompe in tuffo Dany Mota. Il colpo di testa finisce a lato.

Secondo tempo

Si ricomincia ad alti ritmi. Al 49' azione personale di Zaccagni, il suo tiro finisce a lato di poco. Sul capovolgimento di fronte, nuova combinazione Ciurria-Gagliardini. Stavolta l'ex Inter non trova la porta. Triplo cambio per la Lazio. Dentro Felipe Anderson, Vecino e Pellegrini; fuori Isaksen, Guendouzi e Hysaj. Al 57' la squadra di Sarri sfiora il vantaggio. Su errore di Carboni, Cataldi pesca solo davanti al portiere Immobile. Il capitano schiaccia il pallone e colpisce il palo. Al 71' percussione di Kyriakopoulos che serve Colpani. Il trequartista se la sposta sul mancino ma trova la risposta di Provedel. Ancora il greco ci prova dalla lunga distanza, Provedel leva il pallone dall'angolino basso. I brianzoli premono e trovano il gol con Carboni, annullato per fuorigioco. All'88' un errore banale di D'Ambrosio mette Immobile davanti al portiere. Di Gregorio in uscita bassa prende il pallone e salva i suoi. Non succede altro, dopo una gara molto lottata, Lazio e Monza fanno un punto a testa.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj (55' Pellegrini); Guendouzi (55' Vecino), Cataldi (76' Rovella), Luis Alberto; Isaksen (55' Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (76' Pedro). A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Casale, Lazzari, Kamada, Basic, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri

Monza (3-4-2-1) - Di Gregorio; Izzo (69' D'Ambrosio), Pablo Marì, A.Carboni; Ciurria (78' Birindelli), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani (84' Akpa Akpro), Dany Mota (69' Vignato); Colombo (84' Maric). A disposizione: Gori, Sorrentino, Donati, Cittadini, F.Carboni, Pedro Pereira, Machin, Bondo, V.Carboni. Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Immobile (L) rigore 12', Gagliardini (M) 36'

Ammoniti: Izzo (M), Dany Mota (M), Luis Alberto (L)

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo.