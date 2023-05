La Lazio festeggia la Champions in casa con la Cremonese: ecco le scelte di Sarri

La Lazio ospita la Cremonese all'Olimpico, domenica 28 maggio, nella sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18.00 con diretta su DAZN.

É tutto pronto per la partita tra biancocelesti e grigiorossi, due squadre che hanno già visto arrivare i propri verdetti in questa stagione. La squadra di Sarri ha conquistato matematicamente la qualificazione in Champions dopo la vittoria di Udine e la successiva penalizzazione di dieci punti alla Juventus. Gli uomini di Ballardini sono già retrocessi in Serie B insieme alla Sampdoria. Entrambe però avranno gli stimoli giusti per ben figurare.

La sfida d'andata terminò 0-4 per i biancocelesti grazie alla doppietta di Ciro Immobile e alle reti di Milinkovic-Savic e Pedro. Nel caso di vittoria la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Cremonese in Serie A per la seconda volta, dopo il 1929/30.

Il momento delle squadre

Raggiunta la Champions League adesso non resta che festeggiare davanti al proprio pubblico. Saranno quasi 60mila i tifosi biancocelesti a salutare Immobile e compagni, quest'oggi all'Olimpico per l'ultima partita della stagione in casa. Sugli spalti ci saranno tre party in uno. Si celebrano i dieci anni del 26 maggio, data storica che ha regalato la Coppa Italia contro la Roma, l'accesso alla Champions e l'addio della bandiera Stefan Radu. Ma soprattutto si cercherà la vittoria per conquistare il secondo posto e fare il controsorpasso all'Inter, vittoriosa ieri contro l'Atalanta.

Proverà a fare bella figura la Cremonese, dopo la pesante sconfitta per 5-1 nell'ultimo turno contro il Bologna. Ha parlato di grandi motivazioni, in conferenza stampa Davide Ballardini, per spronare i suoi giocatori in vista dell'impegno proibitivo dell'Olimpico. La retrocessione è stata un brutto colpo per i grigiorossi, essendo arrivata proprio nel momento in cui era sembrata possibile una clamorosa rimonta. Non mancano rimpianti per i lombardi, quello più grande è probabilmente è l'approdo tardivo di Ballardini, sotto la cui guida sono arrivate ottime prestazioni, tra cui la semifinale in Coppa Italia.

Le ultime dai campi

Nei biancocelesti si è allenato regolarmente in gruppo in settimana Vecino, sarà il regista di centrocampo con ai lati Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Avanti Immobile supportato da Felipe Anderson e Zaccagni, pronto a dare il cambio nella ripresa invece Pedro. Operato Marusic per ernia inguinale, in difesa Lazzari, Hysaj, Casale e Romagnoli davanti alla porta di Provedel.

Nei grigiorossi sono ai box Benassi e Dessers, non al meglio inoltre Chiriches per noie muscolari. Ballardini potrebbe continuare ad optare per la difesa a quattro con al centro Vasquez e Lochoshvili mentre terzini agirebbero Sernicola e Valeri. In porta Carnesecchi. A centrocampo Castagnetti e Meitè ai lati di Pickel, trequartista Galdames. In attacco Tsadjout favorito su Ciofani per partire titolare e far coppia con Okereke.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino; Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Gila, Fares, Radu, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Romero, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

Ballottaggi: Felipe Anderson 65% - Pedro 35%, Lazzari 60% - Pellegrini 40%

Squalificati: -

Diffidati: Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Cancellieri

Indisponibili: Marusic, Cataldi

In dubbio: Marcos Antonio

CREMONESE (3-4-1-2) - Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Pickel, Meitè; Galdames; Okereke, Tsadjout. A disposizione: sarr, Saro, Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Chiriches, Quagliata, Ghiglione, Acella, Buonaiuto, Ciofani, Afena-Gyan. Allenatore: Davide Ballardini

Ballottaggi: Okereke 60% - Buonaiuto 40%, Sernicola 65% - Ghiglione 35%, Tsadjout 60% - Ciofani 40%

Squalificati: -

Diffidati: Okereke, Lochoshvili, Afena-Gyan

Indisponibili: Dessers, Benassi

In dubbio: Chiriches

Dove vedere la partita

La partita verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, domenica 28 maggio alle ore 18.00. Per vederla in tv bisognerà scaricare l'app apposita su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Riccardo Mancini, coadiuvato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.