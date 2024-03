Lazio-Juventus: Castellanos vicino al vantaggio | Diretta

Lazio-Juventus scendono in campo per l’anticipo della 30ª giornata di Serie A. Igor Tudor fa oggi il suo esordio sulla panchina biancoceleste trovando una squadra al nono posto in classifica con 43 punti – a ben undici lunghezze dal quarto posto occupato dal Bologna – e che, prima della sosta, durante la parentesi Martusciello in panchina, è riuscita a trovare dopo tre sconfitte consecutive una vittoria pesantissima nel derby contro il Frosinone. La Lazio, dopo l’eliminazione per mano del Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League, è rimasta in corsa in Coppa Italia, dove sfiderà sempre i bianconeri nella semifinale (l’andata si giocherà a Torino martedì 2 aprile). Per la Juventus di Massimiliano Allegri, invece, i punti in campionato sono 59, tre in meno del Milan secondo e cinque in più della compagine guidata da Thiago Motta. Negli ultimi due mesi, in una stagione senza coppe europee, in otto partite i bianconeri hanno raccolto solamente una vittoria (in rimonta sul Frosinone), perdendo tre gare e pareggiandone quattro (0-0 nell’ultimo turno prima della sosta contro il Genoa), passando da un testa a testa serrati contro l’Inter per il primo posto al sorpasso subito dai rossoneri per la seconda piazza. All’andata i piemontesi si sono imposti sui laziali per 3-1 grazie alla doppietta di Vlahovic - oggi assente - e al gol di Chiesa, mentre per la squadra, ai tempi guidata ancora da Sarri, la rete che accorciò le distanze fu di Luis Alberto. Nelle ultime venti stagioni di Seria A, i biancocelesti rappresentano la seconda vittima preferita dei bianconeri dopo l’Udinese: in 37 gare disputate, sono state 26 le vittorie della Juve, 8 i pareggi e solamente 3 le vittorie della Lazio.

Le scelte dei due allenatori

Igor Tudor cambia tantissimo rispetto alla Lazio che conosciamo: si passa alla difesa a tre con Zaccagni a tutta fascia nei quattro di centrocampo e la novità Pedro accanto a Felipe Anderson dietro all’unica punta Castellanos, preferito ad Immobile. Massimiliano Allegri, in piena emergenza, passa a quattro dietro con Rugani accanto a Bremer e Kean in mezzo a Chiesa e Cambiaso come terminale offensivo, con conseguente panchina iniziale per Yildiz.

Primo tempo

Primi 15’ di gara nei quali la Lazio è apparsa molto più cattiva, andando a pressare altissima la retroguardia bianconera e senza esimersi dall’andare all’uno contro uno; Juve ben disposta a quattro dietro con il rientro di De Sciglio che, proprio sulla sua corsia, sta sviluppando la fase di manovra grazie ai continui strappi di Federico Chiesa. L’occasione più nitida è nata proprio dai piedi dell’ex Fiorentina che al 10’, da calcio piazzato, ha pennellato sulla testa di Bremer che tutto solo sul secondo palo ha mandato di poco a lato.

La Lazio al 21' va vicinissima al vantaggio con Castellanos che da ottima posizione centra l'esterno della rete. Da un ottimo fraseggio nello stretto nato dai piedi di Cataldi, arriva un triangolo proprio fra l'argentino e Felipe Anderson che con una palla di prima col contagiri mette in porta il compagno che a tu per tu davanti a Szczesny spreca clamorosamente mandando a lato. Già pochi minuti fa proprio l'ex Girona , servito involontariamente da Rugani, ha colpito di prima intenzione con il destro dal limite mandando di poco a lato rispetto al palo di destra.

È assedio Lazio adesso: quando siamo al 26’ Felipe Anderson impegna seriamente Szczesny, l’estremo difensore bianconero dice no mantenendo inviolata la porta. Il brasiliano riceve nell’ennesima azione palla al piede dei suoi compagni e dopo aver ricevuto da sinistra, si alza il pallone e lo colpisce al volo di mancino in un fazzoletto: il portiere polacco si tuffa e respinge l’ennesima minaccia.

Il tabellino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Kamada, Cataldi, Zaccagni; Pedro, Felipe Anderson; Castellanos.

: Igor Tudor: Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cambiaso, Kean, Chiesa.: Massimiliano Allegri: -: -: -: Andrea Colombo (Como)