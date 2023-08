Lazio, scoppia il caso Luis Alberto. Non parte con la squadra, possibile rottura

Visto che l’estate dei tifosi della Lazio non era già abbastanza complicata, visto l’addio del Sergente Milinkovic-Savic, agosto ha portato l’ennesimo mal di pancia di una delle stelle dell’undici di Sarri. Luis Alberto, dopo aver segnalato in vari modi l’insofferenza per il mancato rinnovo, ha rotto gli indugi, non si è allenato e non è partito con la squadra per Birmingham, dove la Lazio ha in programma un’amichevole contro l’Aston Villa. Una faccenda che sicuramente non contribuirà a rasserenare un clima piuttosto nervoso anche dopo l’incontro tra il presidente biancoceleste ed il tecnico, per chiarire l’annosa questione dei rinforzi ancora non arrivati al tecnico toscano.

Il problema? Un bonus non pagato

Che gli screzi tra il talentuoso centrocampista spagnolo e la società capitolina non fossero finiti si era capito da tempo, anche se il rinnovo del contratto fino al 2027 di qualche giorno fa sembrava aver rasserenato gli animi. In realtà si è scoperto che la firma del calciatore iberico non è ancora arrivata e che è scoppiata la questione del bonus di 140 mila euro che, a suo dire, non sarebbe stato versato. Il braccio di ferro tra quello che, fino a non troppo tempo fa, era considerato uno dei pallini di Lotito e la società è stata una doccia gelata in un momento cruciale della stagione. La nota fatta circolare in mattinata dall’agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto, la You First, non è stata certo accolta bene dal club. I toni usati, in effetti, sono poco conciliatori.

L’agenzia avrebbe “comunicato in più occasioni dalla fine del campionato l'esistenza di un'offerta formale da parte di un club arabo che quadruplicava il suo contratto e in tutto questo tempo il giocatore è stato chiaro e fermo nella sua decisione di firmare un nuovo contratto con la Lazio in sintonia con l'accordo offerto dal presidente. Per vari motivi a noi sconosciuti, l'accordo definitivo con le condizioni rigorosamente concordate (tra cui abbiamo accettato cose a favore del club a livello finanziario), ad oggi, non è mai arrivato. È una situazione che non capiamo perché non sia stata risolta, avendo dovuto aspettare giorno dopo giorno eventi in cui tutto era abbastanza chiaro”.

Se sarà rottura, Ricci e Kamada

Al momento nessuna reazione ufficiale da parte della società, il cui ultimo comunicato risale alla giornata di martedì ed aveva informato dei risultati dell’incontro a Formello tra Lotito e Sarri, confermando “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”. In realtà i soliti bene informati parlano di un tecnico piuttosto insofferente di fronte ai ritardi dei rinforzi promessi e di un presidente che avrebbe preso decisamente male l’uscita di Luis Alberto. Si pensa che il chiarimento potrebbe arrivare a stretto giro di posta ma nessun esito è da escludere, neanche che lo spagnolo rivisiti l’offerta ricevuta qualche tempo fa dai qatarioti dell’Al-Duhail. Vista la rottura e le ruggini accumulate nel tempo, i 15 milioni per il cartellino ed i 40 netti di stipendio che percepirebbe in cinque anni sarebbero una soluzione interessante per tagliare il nodo gordiano.

Se dovesse essere rottura, si ripartirebbe all’assalto per convincere Piotr Zielinski a raggiungere Sarri nella capitale anche se non sarebbe semplice riuscire a strappare il polacco al Napoli. De Laurentiis non ne vuole sapere di muoversi dai 25 milioni richiesti per il cartellino, visto che il rinnovo non è stato ancora concordato tra le parti. I mugugni tra i tifosi si stanno moltiplicando anche se la società spera di riuscire a chiudere in tempi rapidi almeno due delle tre trattative aperte per consegnare rinforzi a Sarri. A quanto pare si sarebbe vicini alla chiusura per il regista Ricci, per il centrocampista dell’Eintracht Francoforte Kamada; diverse cose invece da stabilire per arrivare all’ala destra Isaksen. Al calcio d’inizio del campionato mancano ancora 18 giorni e la Lazio è ben lontana dall’aver definito l’undici titolare. Tempo per recuperare non manca ma questi problemi improvvisi certo non aiutano.