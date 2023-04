Tris della Lazio in trasferta contro lo Spezia: (quasi) blindato il posto Champions

La Lazio vince (3-0) allo stadio Picco contro lo Spezia, nell'anticipo del venerdì valido per la 30ª giornata di Serie A. La partita era stata preceduta dagli scontri tra le due tifoserie, avvenute nel pieno centro della città ligure durante il pomeriggio, che hanno portato all'arresto di un ultras laziale oltre ad alcuni feriti.

Eppure sono i liguri ad approcciare meglio la partita andando vicinissimi al vantaggio dopo pochi minuti grazie ad una traversa di Bourabia. Poi Nzola stacca di testa tutto solo ma la mette a lato. La Lazio sblocca il risultato al 36' con un rigore di Ciro Immobile. Nella ripresa i biancocelesti raddoppiano grazie alla rete di Felipe Anderson, che finalizza una splendida azione corale della squadra. Lo Spezia non ci crede più e termina in 10 uomini per l'espulsione di Ampadu. Il resto è puro controllo per la Lazio che chiude il match negli ultimi minuti con Marcos Antonio.

Con questo successo (il quarto consecutivo) la squadra di Sarri si porta a 61 punti, a -13 dal Napoli capolista e a +8 dalla Roma terza, in attesa delle altre partite del weekend. Lo Spezia invece resta a 26 punti, quattro in più dell'Hellas Verona, impegnato domani al Maradona di Napoli. Prossimo match per la Lazio, sabato 22 aprile alle ore 18.00, all'Olimpico contro il Torino. Derby ligure invece per lo Spezia, impegnato nel posticipo serale di sabato a Marassi contro la Sampdoria, in un delicato scontro salvezza.

La partita

Semplice sceglie una linea difensiva a 4 con Ampadu e Nikolaou centrali; Amian e Wisnieski terzini e tra i pali Dragowski. In mediana gioca Ekdal affiancato da Bourabia ed Esposito. Avanti tridente offensivo con Verde, Nzola e Gyasi.

Solito 4-3-3 per Sarri. Forfait nel riscaldamento per Casale, gioca Patric insieme a Romagnoli poi Marusic e Hysaj esterni bassi. In regia Cataldi, ai suoi lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco Immobile centravanti, ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni.

Primo tempo

Parte meglio lo Spezia. Al 2' padroni di casa ad un centimetro dal vantaggio con Bourabia che riceve da Ekdal e, da distanza ravvicinata, manda il pallone sulla traversa. I liguri continuano a spingere e costruiscono un'enorme palla gol al 12'. Cross da sinistra di Bourabia per Nzola, che stacca indisturbato di testa ma manda il pallone sul fondo da due passi. I ritmi si abbassano ed esce fuori la maggiore qualità della Lazio. Al 33' cambia la partita. Ampadu travolge Felipe Anderson all'interno dell'area: l'arbitro Irrati indica il dischetto e ammonisce il difensore. Massima punizione confermata dal Var, si incarica della battuta Immobile che spiazza Dragowski e porta i biancocelesti in vantaggio. I liguri accusano il colpo e rischiano di subire un'altra rete. Nei minuti di recupero, Milinkovic-Savic mette palla in area per Immobile che, tutto solo davanti alla porta, si divora la doppietta personale impattando malissimo. Pochi secondi dopo, tiro di Luis Alberto direttamente sul fondo. Finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

I biancocelesti trovano subito il raddoppio con un'azione meravigliosa. Al 53' Felipe Anderson e Immobile scambiano di prima intenzione, poi il gioco si allarga sulla sinistra da Luis Alberto che rimette in area piccola per il brasiliano, il quale a tu per tu con Dragowski non può sbagliare. I liguri si svegliano dal torpore. Al 59' conclusione improvvisa di Ekdal da posizione defilata, molto bravo Provedel ad opporsi. I ritmi calano e lo Spezia sembra non crederci più. La squadra di Semplici resta in dieci uomini per l'espulsione di Ampadu. La Lazio chiude i conti all'89 con un gran gol di Marcos Antonio, che parte in velocità dalla propria metà campo e dopo aver saltato Dragowski deposita il pallone in fondo al sacco.

Il tabellino

SPEZIA (4-3-3) - Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou (61' Reca), Wisniewski; Bourabia (61' Agudelo), Ekdal, Esposito; Verde (76' Shomudorov), Nzola, Gyasi (61' Maldini). A disposizione: Zoet, Marchetti, Sala, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Caldara, Cipot. Allenatore: Leonardo Semplici

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (79' Marcos Antonio), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (68' Pedro), Zaccagni (87' Cancellieri). A disposizione: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Pellegrini, Radu, Gila, Fares, Basic, Bertini, Romero. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Immobile (L) rigore 36', Felipe Anderson (L) 53', Marcos Antonio (L) 89'

Ammoniti: Gyasi (S), Cataldi (L), Romagnoli (L), Cancellieri (L)

Espulsi: Ampadu (S)

Arbitro: Massimiliano Irrati (Firenze)