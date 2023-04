Lech Poznan-Fiorentina, chi gioca e dove vederla

Riparte la marcia della Fiorentina in Conference League, coi viola che vanno alla caccia di una semifinale europea che manca dalla stagione 2014/2015, quando l'allora formazione guidata da Vincenzo Montella frenò la sua corsa in Europa League al cospetto di un Siviglia che avrebbe vinto la competizione. Oggi i gigliati volano in Polonia e giocheranno, alle 21, al Miejski Stadium, fortino del Lech Poznan. Una sfida complicata e carica di insidie nel magnifico impianto sportivo polacco, dove la formazione di van den Brom ha ottenuto diversi scalpi prestigiosi, compreso quello del Villareal nello scorso novembre.

Lech Poznan - Fiorentina, una sfida equilibrata

In questa stagione europea, tra le mura amiche il Lech Poznan ha messo a referto otto vittorie e un pareggio. Un ruolino di marcia furioso, che potrebbe incutere timore reverenziale alla banda di Italiano. Per scacciare la paura, la Fiorentina si affida alle ali dell'entusiasmo dei dieci risultati utili consecutivi e alla verve di Arthur Cabral, nuovo totem dell'attacco gigliato. Dietro il brasiliano agiranno Saponara, Barak e Nico Gonzalez, pronti a ferire la retroguardia polacca con incursioni letali. In difesa torna dal primo minuto Milenkovic, mentre turno di stop per Martinez Quarta. In mediana fiducia al duo Amrabat - Mandragora.

Van den Brom si affida a un 3-5-2 in cui spiccano le presenze dell'ex Milan Salamon, al centro della difesa, e di Ishak a guidare l'attacco nella veste di pericolo pubblico numero uno. Per il tecnico olandese, la sua squadra ha le stesse chance dei viola di passare il turno: "La Fiorentina ha grandi giocatori oltreché un ottimo blasone, ma sono convinto che la qualificazione in semifinale, ora come ora, sia al cinquanta e cinquanta. Non vediamo l’ora di scendere in campo per poter regalare altre soddisfazioni ai nostri fantastici tifosi".

"Una squadra temibile"

Nella conferenza stampa pre-match, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano afferma di aver studiato attentamente gli avversari, che stima e rispetta: "Li abbiamo visionati in coppa e in campionato. Qui in casa sono molto temibili: gli esterni, l'attaccante, il trequartista... hanno grande qualità e si esaltano facilmente trascinati dal pubblico. Occhio quando non abbiamo la palla, quando ce l'abbiamo possiamo far male con le nostre qualità". Il tecnico gigliato prosegue: "Non pensiamo di essere favoriti, queste sono partite da 50 e 50 di possibilità".

Dove vederla

La gara di andata dei quarti di finale di Conference League tra Lech Poznan e Fiorentina andrà in onda, a partire dalle 21, su Dazn e Sky Sport (canali 203 e 205). Il match sarà visibile anche sulle piattaforme streaming SkyGo e Now.

Probabili formazioni

Lech Pozan (4-3-2-1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Karlstrom, Kvekveskiri; Velde, Sousa, Skoras; Ishak. Allenatore: van den Brom.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano

Arbitro: Pejito (Bosnia)