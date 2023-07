"Picchiato, legato e rapinato": notte di terrore a Parigi per Donnarumma

Legato e rapinato in casa insieme alla compagna: notte di terrore a Parigi per Donnarumma

Notte di paura per Gigio Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain è stato rapinato nella sua casa nell'8° arrondissement di Parigi nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto riportato. dal sito Actu17, il calciatore sarebbe stato aggredito insieme alla sua compagna Alessia Elefante da un gruppo di banditi, che li avrebbero legati e derubati di denaro in contanti e oggetti preziosi.

L'ex numero uno del Milan era atteso oggi al centro di allenamenti di Poissy per il raduno con la squadra in vista della prima amichevole della stagione, in programma alle 17 contro il Le Havre. Domani la squadra guidata da Luis Enrique inizia una tournée di due settimane tra Giappone e Corea del Sud.

La ricostruzione

Donnarumma è stato legato e spogliato. Secondo le prime stime, il danno economico sarebbe intorno ai 500mila euro. Secondo il sito Actu17, ripreso da Bfm, Donnarumma e la compagna erano presenti in casa e sono stati aggrediti in modo violento, minacciati e legati, prima di riuscire a fuggire. L'ex portiere rossonero e la compagna sono riusciti a rifugiarsi in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione intorno alle 3.20 del mattino. Il personale dell'hotel ha quindi allertato la polizia e si è preso cura della coppia, sotto choc. Il 24enne portiere e la fidanzata sono stati portati in ospedale per essere sottoposti alle cure necessarie. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un'indagine su questa vicenda.

Gianluigi Donnarumma a été cambriolé à son domicile cette nuit !



Le footballeur et sa femme ont été ligotés et dépouillés.



Le couple est parvenu à se réfugier dans un hôtel vers 3h20 du matin.



En état de choc, ils ont ensuite été conduits à l'hôpital.



Les auteurs sont… pic.twitter.com/jMxz5k781p — Actu Foot (@ActuFoot_) July 21, 2023

Non è la prima volta che i giocatori del Psg finiscono nel mirino di banditi. Nel marzo del 2021, ne fece le spese Angel Di Maria, fatto uscire dal campo perché durante una partita al Parco dei Principi, dei ladri si erano introdotti nella sua casa abitazione, in presenza di moglie e figlie, portando via un bottino per mezzo milione di euro, tra contanti e oggetti di valore. Due uomini sono stati poi condannati a quattro anni di prigione. Il padre del capitano Marquinhos fu picchiato da dei uomini incappucciati, entrati nella residenza del brasiliano, ma poi comunque identificati e condannati a pene da 5 a 7 anni di carcere. Un anno fa, Marco Verratti invece aveva subito un furto durante le vacanze a Ibiza.

Futuro a Parigi in bilico?

Nel frattempo l'arrivo di Luis Enrique in panchina porterà una rivoluzione nel club parigino. Il tecnico spagnolo ha ben chiaro il progetto, ma deve ancora chiarirsi qualche dubbio. Il primo riguarderebbe proprio Donnarumma. Nel calcio moderno il portiere, oltre che con le mani, deve essere bravo a giocare anche con i piedi per far partire l’azione dal basso.

Per Luis Enrique questa è una caratteristica imprescindibile, mentre questo, per Gigio resta il tallone d’Achille. Secondo L'Èquipe, per sciogliere ogni dubbio, il nuovo allenatore avrebbe infatti richiesto la possibilità di avere un altro portiere su cui contare per poi poter fare le sue valutazioni e le sue scelte. Secondo rumors di mercato il prfilo individuato sarebbe Yassine Bounou, 32 anni, portiere del Siviglia e della nazionale marocchina. Un arrivo che potrebbe anche cambiare il futuro di Donnarumma in questa finestra di mercato.