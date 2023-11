L'inaspettato addio: ecco cos'è successo tra Vieri, Cassano, Adani e Ventola

"Da stasera ci sono solo io. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi" , e ancora: "Andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa, faremo dei format nei quali vi renderò più partecipi" , firmato Christian Vieri. L'ex bomber dell'Inter ha così liquidato in maniera inaspettata il suo terzetto di amici ed ex compagni di squadra e c'è da capire se la rottura sia insanbile e da ora in poi ci sarà solo lui alla conduzione della Bobo Tv su Twitch.

Rottura reale o "finzione"?

Subito dopo l'annuncio inaspettato di Vieri, Daniele Adani ha pubblicato una storia su Instagram facendo riferimento a Ciro Di Marzio nella serie tv Gomorra. "Quando ero piccirillo e stavo in orfanotrofio sai cosa mi dicevano le suore? O terremoto è volere di Dio. Fa bene alla terra. Come quando una persona sta male. Accumula e accumula finché o si libera e sfoga. O muore" , la frase pronunciata nel film che qualcuno ha pensato si riferisse a Bobo.

I quattro sono molto amici e infatti oltre a condividere le loro comparsate goliardiche su Twitch hanno, o a questo punto avevano, anche un rapporto al di fuori della sfera lavorativa. Sul tema è intervenuto anche Fabrizio Corona che sui social di Dillinger ha pubblicato l’audio di Nicola Ventola. "Fabri fammi passare un attimino di tempo. Un abbraccio, comunque non sei andato lontano" .

Nel post precedente l'ex paparazzo aveva commentato che Vieri era stato abbandonato dai suoi compagni di avventura con l'ipotesi di addio legato a problemi di natura economica e di potere all'interno del programma. Vieri inoltre avrebbe smesso di seguire su Instagram i suoi ormai ex compagni di avventura.

C'è chi pensa, ma sono in pochi, ad una boutade da parte dei quattro anche perché sinceramente non si vede un motivo per uno "scherzo" di questo tipo. Il tono di Vieri, poi, è sembrato netto e deciso e dunque si attendono le parole dei protagonisti da qui ai prossimi infuocati giorni. Antonio Cassano e Lele Adani, che di solito non le mandano a dire, avranno una gran voglia di raccontare la loro verità ma lo scopriremo solo attendendo. Al momento i social de tre scaricati non hanno fatto un riferimento preciso a questa situazione inaspettata che ha lasciato di sale tutti i fan della Bobo Tv.