Inter-Milan, le pagelle del derby: doppietta di Mkhitaryan (voto 8,5), Thiaw sfortunato (voto 4)

L'Inter di Simone Inzaghi stravince per 5-1 il quinto derby consecutivo considerando anche i quattro della passata stagione. A decidere la Stracittadina ci hanno pensato i gol di Henrix Mkhitaryan, autore di una doppietta, Marcus Thuram, il grande ex Hakan Calhanoglu su calcio di rigore e Davide Frattesi. In mezzo il gol di Rafael Leao che non è però servito a riaprire l'incontro. Tra i nerazzurri grande partita di tutti soprattutto Thuram, il capitano Lautaro e Mkhitaryan e nessuna insufficienza. Tra le fila dei rossoneri, invece, fioccano le insufficienze.

Pagelle Inter

Yann Sommer 6: Incolpevole sul gol di Leao, vive un tardo pomeriggio sereno visto che gli attaccanti del Milan non calciano praticamente mai in porta.

Matteo Darmian 6: Gioca una partita diligente ma mezzo voto in meno per essersi fatto imbucare alle spalle da Leao. Utile

Francesco Acerbi 6,5: Torna al centro della difesa e ancora una volta annichilisce Giroud che non riesce mai a girarsi. Muro

Alessandro Bastoni 6,5: Difensore dai piedi educati. La sua tranquillità e il suo sinistro sempre educato sono una manna dal cielo per l'Inter. Fondamentale. (dal 74' Stefan de Vrij 6: Entra, si piazza al centro della difesa e non soffre nulla)

Denzel Dumfries 6,5: Theo Hernandez è sempre un cliente molto scomodo ma lui non si scompone e gioca una partita accorta con pochi spunti offensivi ma con zero rischi difensivi. Ha il grande merito di servire l'assist a Thuram per il 2-0.

Nicolò Barella 6: Parte forte, aggressivo e gioca un grande primo tempo fatto di giocate intelligenti e si mette sempre a servizio dei compagni. Cala un po' alla distanza ma è comprensibile dopo le due sfide disputate con l'Italia(dal 64' Davide Frattesi

Hakan Calhanoglu 7: Regia ragionata (dall'80' Krijstian Asllani 6: Entra con il giusto piglio e con la giusta cattiveria)

Henrix Mkhitaryan 8,5: Doppietta da urlo per l'armeno che quando vede rossonero si scatena. Segna anche l'assist del 5-1 e fa impazzire i centrocampisti rossoneri. Indiavolato

Federico Dimarco 6,5: (dal 64' Carlos Augusto 6,5: Pronti via e scarica un destro di rara potenza parato da Maignan. Ara la fascia e non fa rimpiangere Dimarco.

Marcus Thuram 8: Un vero e proprio crack al suo primo derby di Milano. Fa ammattire Thiaw e Kjaer, avvia l'azione del vantaggio dell'Inter e segna il 2-0 con un tiro di rara potenza e bellezza che si infila all'incrocio dei pali. Esce tra gli applausi dei suoi tifosi dal 64' Marko Arnautovic 6: Entra per far salire la squadra e per fare a sportellate e lo fa molto bene e anche con qualità)

Lautaro Martinez 8: Dal suo piede nasce il gol del 2-0, visto che è lui ad imbucare per Dumfries che serve poi Thuram. Manda in gol anche Mkhitaryan per il 3-1 e si procura il rigore del 4-1 finale. What else?

Allenatore Simone Inzaghi 8: La sua Inter è cattiva e sembra una macchina perfetta. Imbriglia un'altra volta Pioli e vince l'ennesimo derby meneghino.

Pagelle Milan

Mike Maignan 5: Onestamente "incolpevole" su tutti i gol dell'Inter ma come si fa a dare la sufficienza ad honorem ad un portiere che ha incassato cinque gol?

Davide Calabria 5: Soffre terribilmente Dimarco in fase difensiva e in fase offensiva è praticamente nullo.

Malick Thiaw 4: Thuram gli fa venire il mal di testa e lui prima lo stende prendendosi un meritato giallo e poi non chiude tempestivamente permettendogli di calciare in porta e di segnare il gol del 2-0. Sfortunato protaganista nella devizione, sul tiro di Mkhitaryan, che porta l'Inter sul 3-1. Disastroso.

Simon Kjaer 5: Gioca al posto dello squalificato Tomori e soffre Lautaro Martinez per tutta la partita. L'esperienza, a volte, non basta.

Theo Hernandez 5: Contro l'Inter soffre terribilmente e tende a "nascondersi". Causa il rigore che chiude definitivamente la partita

Ruben Loftus-Cheek 5,5: Prova qualche strappo e cerca di farsi vedere ma non riesce mai a rendersi pericoloso (dall'86' Yunus Musah sv)

Rade Krunic 5: Il centrocampo dell'Inter lo mette in costante difficoltà. Il suo ruolo di equilibratore questa sera non riesce. Rimandato

Tijani Reijnders 5,5: Giocatore compassato ed elegante ma anche poco incisivo questa sera. La sua peggiore partita in maglia rossonera (dal 77' Noah Okafor 5,5: Entra ma non si vede)

Christian Pulisic 5: L'americano non la vede mai. Mai una giocata pericolosa, nessun dribbling. Rimandato (dal 57' Samuel Chukwueze 5,5: Più guizzante rispetto al compagno di squadra ma non riesce a pungere)

Olivier Giroud 5,5: Mezzo punto in più per l'assist a Leao ma durante la partita fa troppo poco per incidere. Arrugginito (dal 77' Luka Jovic 5,5: Come Okafor entra con il risultato già compromesso ma non si nota)

Rafael Leao 6: I suoi compagni lo innescano male ma anche lui fa poco per farsi vedere soprattutto nel primo tempo. Bravo a segnare il gol che potrebbe riaprire la partita ma a conti fanni non è così.

Allenatore Stefanio Pioli 4,5: Non ha ancora capito come arginare la forza urto dell'Inter e tatticamente prende un'altra lezione da Inzaghi.

Arbitro Simone Sozza 6,5: Dirige con autorità e autorevolezza un match sempre teso e complicato. Ne esce fuori alla grande. Promosso