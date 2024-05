Sassuolo - Inter 1-0: la sblocca Laurienté | DIRETTA

L'Inter campione d'Italia torna in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nella sfida valida per il 35° turno di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi ritrova la sua bestia nera, l'unica squadra capace di batterla. Era inizio campionato e a San Siro i neroverdi, all'epoca allenati da Dionisi, si imposero per 2-1 ribaltando l'iniziale vantaggio di Dumfries con i gol di Bajrami e Berardi. La partita, in programma alle ore 20.45, è visibile su Sky (telecronaca Massara-Marocchi) e su DAZN (telecronaca Massara-Marocchi).

La diretta

35' - Adesso è la squadra di Inzaghi ad aver preso le redini della partita. Il Sassuolo difende il vantaggio

30' - Cresce il forcing dell'Inter. Sulla conclusione di Sanchez si fa trovare pronto Consigli

26' - I nerazzurri provano a reagire. Grande palla di Asllani per Dumfries. L'esterno olandese incrocia di destro. Palla fuori di poco

20' - Sassuolo gol. Doig entra in area dopo aver rubato palla a Dumfries. Serve dietro Laurienté che la piazza sotto la traversa e batte Audero

18' - Si vede anche l'Inter. Dalla destra Dumries mette in mezzo per Lautaro, che ci prova di controbalzo trovando l'esterno della rete

16' - I neroverdi prendono fiducia. Lipani dal limite fa partire un rasoterra potente e angolato. Audero ci arriva e respinge

15' - La squadra di Ballardini insiste e costruisce una buona occasione. La conclusione ravvicinata di Thorsvedt viene deviata in angolo

8' - Adesso spinge il Sassuolo. Matheus Enrique si inserisce in area ma al momento del tiro, viene chiuso da una bella chiusura di de Vrij

5' - Ritmi bassi ad inizio partita. Sono i nerazzurri a palleggiare alla ricerca del varco giusto. Il Sassuolo prova a non abbassarsi troppo

1' - Partiti

Ballardini si schiera a specchio con Pinamonti e Laurienté a fomare la coppia d'attacco. A centrocampo Matheus Enrique, Lipani e Thorsvedt. Sugli esterni Toljan e Doig mentre la difesa a tre è formata da Erlic, Ferrari e Kumbulla. In porta Consigli.

Turnover per Inzaghi. In porta c'è Audero con Pavard, de Vrij e Bastoni in difesa. Sugli esterni spazio a Dumfries e Carlos Augusto. In regia gioca Asllani, ai suoi lati Frattesi e Mkhitaryan. In attacco Sanchez fa coppia con Lautaro Martinez.

Il tabellino

SASSUOLO (5-3-2) - Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kumbulla, Doig; Matheus Henrique, Lipani, Thorstvedt; Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Davide Ballardini

INTER (3-5-2) - Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: Laurienté (S) 20'

Ammoniti:

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)