L'Inter cala il poker alla Fiorentina: i nerazzurri raggiungono il Milan in vetta alla classifica

L'Inter contro la Fiorentina allo stadio Meazza nella sfida valida per la per la 3ª giornata di Serie A. Una vittoria netta, dalle grandi proporzioni non solo nel risultato ma anche nel gioco espresso. I nerazzurri rispondo alla vittoria del Milan all'Olimpico e raggiungono in vetta alla classifica i rossoneri a punteggio pieno. E alla ripresa del campionato ci sarà il derby, lo spettacolo sarà assicurato.

L'inizio primo tempo è molto equilibrato, la Fiorentina palleggia bene e pressa molto alta i nerazzurri. A rompere l'equilibrio è Marcus Thuram, che trova il primo gol in nerazzurro con una bella incornata di testa, su assist di Dimarco. Grande protagonista della prima frazione, il francese sfiora la doppietta con due tap-in a porta spalancata facili facili. Nella ripresa l'Inter mette il turbo. Dopo un palo di Dumfries, Thuram mette in mezzo per Lautaro Martinez che entra in area e trafigge Christensen. Dopo poco è Hakan Chalanoglu a realizzare il tris su rigore. I nerazzurri non si fermano e calano il poker. Servizio dalla destra di Cuadrado, Lautaro anticipa tutti e trova la doppietta personale.

Tre punti che lanciano l'Inter in testa alla classifica insieme ai cugini rossoneri ma soprattutto aumenta la consapevolezza della squadra di Inzaghi che oltre ad essere efficace in attacco sa anche difendere bene con il terzo clean sheet consecutivo di Sommer. Prestazione molto deludente invece per la Fiorentina. Nella sosta Italiano dovrà riflettere a lungo sulla disastrosa ripresa dei suoi. Prossimo turno Inter-Milan e Fiorentina-Atalanta.

La partita

Inzaghi sceglie gli stessi undici delle prime tre partite. Tra i pali Sommer e terzetto difensivo Darmian, de Vrij e Bastoni. Gli esterni sono Dumfries e Dimarco. In regia Calhanoglu, ai suoi lati Barella e Mkhitaryan. Coppia d'attacco Thuram e Lautaro.

Italiano schiera Christensen in porta, Dodò e Biraghi terzini, centrali Milenkovic e Ranieri. In mediana spazio a Mandragora e Arthur. Il centravanti è Beltran, alle sue spalle spaziano Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouame.

Primo tempo

Le prime fasi sono di studio. Al 15' ci prova Bonaventura con una grande conclusione dalla distanza, la palla finisce sopra la traversa. I nerazzurri rispondono con Thuram. Bell'assolo del francese in ripartenza, il suo tiro non trova la porta. Al 24' arriva il gol. Dimarco pennella un cross delizioso dalla sinistra, Thuram anticipa Biraghi e con una bella incornata mette in rete. Al 30' è ancora il figlio d'arte a sfiorare il gol. Azione sempre dalla sinistra, Bastoni mette in mezzo, in spaccata Thuram manda fuori di poco. I nerazzurri insistono. Al 34' Bastoni calcia dalla distanza trovando la respinta di Christensen. Poi ci prova Lautaro ma al volo manda a lato. In chiusura Thuram sfiora ancora il raddoppio. Da destra Dumfries mette in mezzo per il numero 9 che di prima a porta vuota manda alto. Finisce così il primo tempo.

Secondo tempo

Subito cambi per la Fiorentina, dentro Nzola e Sottil, fuori Kouame e Beltran. La squadra di Inzaghi va dubito d un passo dal raddoppio, Dumfries si coordina e calcia con il destro trovando la base del palo. Aumenta la pressione nerazzurra. Al 53' parata impressionante di Christensen sul colpo di testa di Lautaro, ravvicinato, poi altri due tentativi vengono respinti. Il gol è nell'aria. Bastoni per Thuram che apre per Lautaro. Il Toro arriva in area di rigore e trafigge Christensen. La Viola non c'è più. Passano cinque minuti e arriva il tris.

Christensen respinge corto e poi abbatte Thuram. L'arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Chalanoglu che spiazza il danese. Al 64' l'Inter sfiora il quarto gol. Bastoni in verticale per Thuram che supera in slancio Milenkovic e calcia in diagonale mandando di poco a lato. Si fa viva anche la Fiorentina. Brekalo apre in area per Sottil che calcia trovando la respinta da parte di Sommer. Al 73' arriva la doppietta di Lautaro. Traversone di Cuadrado, pallone sul primo palo per il Toro che taglia su Milenkovic e gira alle spalle di Christensen.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries (70' Cuadrado), Barella (59' Frattesi), Calhanoglu (78' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70' Carlos Augusto); L.Martinez, Thuram (70' Arnautovic). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Pavard, Klaassen, Agoumé, Kamate, Sarr. Allenatore: Simone Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1) - Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur (75' Amatucci); N.Gonzalez (55' Infantino), Bonaventura (55' Brekalo), Kouame (46' Sottil); Beltran (46' Nzola). A disposizione: Martinelli, Terracciano, Mina, Martinez Quarta, Kayode, Comuzzo, Infantino, Duncan, Kokorin. Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: Thuram (I) 24', L.Martinez (I) 54' e 73', Chalanoglu (I) 58' rigore

Ammoniti: Ranieri (F), Barella (I)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)