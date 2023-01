L'Inter (in dieci) perde in casa con l'Empoli: decide un gol del ventenne Baldanzi

Doveva essere una serata di festa per l'Inter ma è diventata una serata amarissima per i nerazzurri sconfitti di misura dall'Empoli. I toscani battono con pieno merito per 1-0 l'Inter, rimasta in 10 dal 40' per l'espulsione di Skriniar. Gara decisamente sottotono dei nerazzurri reduci dal successo in Supercoppa Italiana, che subiscono la vivacità e le trame dell'Empoli e crollano al 66', quando il neo-entrato Tommaso Baldanzi trafigge Onana centralmente dal limite dell'area. Inzaghi si gioca il tridente Lautaro-Dzeko-Lukaku, ma è De Vrij a sfiorare il pareggio al 77', ma il suo colpo di testa prende in pieno la traversa. Dopo questa sconfitta Inzaghi precipita a -13 dal Napoli. Adesso parlare di scudetto è davvero un'utopia.

La partita

L'Empoli fa intuire di non essere arrivato a Milano per fare la vittima sacrificale. Tanto che subito Cambiaghi e Caputo hanno creato pericoli alla porta di Onana, pagando la scarsa precisione. La prima e unica fiammata dell'Inter è arrivata da un destro al volo di Federico Dimarco ben parato col piede da Vicario, occasione che rappresenta anche l'unico tiro in porta dei nerazzurri in tutti e 90' i minuti di gioco. Anche perché la partita cambia poco prima dell'intervallo, quando Milan Skriniar stende Caputo ricevendo il secondo cartellino giallo nel giro di 15'. Inzaghi, in inferiorità numerica, sceglie la strada più attendista, sostituendo l'impalpabile Correa per mantenere la difesa a tre. Mossa che non paga, perché nella ripresa l'Empoli in contropiede ha trovato praterie su cui andava a nozze. Bajrami in un paio di occasioni ha graziato Onana, poi però Zanetti ha lanciato nella mischia il giovane Baldanzi che subito ha colpito: mancino dal limite a chiudere l'ennesima ripartenza, Onana tutt'altro che perfetto e toscani in vantaggio. La reazione interista, però, è piuttosto disordinata anche quando sono entrati Lukaku e Dzeko per l'assalto finale. L'unica opportunità è capitata su una deviazione di De Vrij finita sulla traversa, ma per il resto l'Inter si è limitata a lanciare palloni in avanti senza far correre nemmeno un brivido a Vicario. A San Siro fa festa l'Empoli.

Il tabellino

INTER - Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (26' st Dzeko), Barella (26' st Asllani), Calhanoglu, Mkhitaryan (32' st Lukaku), Dimarco (26' st Gosens); Correa (1' st Bellanova), Lautaro Martinez. A disp.: Cordaz, Brazão, Dumfries, Gagliardini, Acerbi, D'Ambrosio, Curatolo, Carboni, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi



EMPOLI - Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro (1' st Haas), Henderson (28' st Satriano), Bandinelli; Cambiaghi (19' st Baldanzi), Bajrami (29' st Fazzini); Caputo (45' st Walukiewicz). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Degli Innocenti, Stojanovic, Guarino, Nabian Herculano. Allenatore: Paolo Zanetti

Marcatori: 21' st Baldanzi (E)

Ammoniti: Skriniar (I), Henderson (E), Akpa-Akpro (E), Parisi (E), Dzeko (I)

Espulsi: Al 40' espulso Skriniar per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto)

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)