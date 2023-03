L'Inter festeggia 115 anni: l'evento speciale con Zanetti

L'Inter celebra oggi i suoi 115 anni di storia. Il club meneghino è stato fondato il 9 marzo del 1908 ed è uno dei importanti al mondo. "I nostri colori, le nostre maglie, la nostra città. Buon compleanno, Inter", con questo tweet, accompagnato da un video, il club nerazzurro ha voluto celebrare questo giorno speciale

Zanetti, parole da capitano e vicepresidente

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter e bandiera storica del club di viale della Liberazione, ha utilizzato Instagram per rendere omaggio al club che l'ha reso grande: “È una storia infinita….Da 115 anni e per sempre. L’Inter è un sentimento. Un Amore che non conosce limiti, la nostra famiglia, fratelli del mondo e ovunque nel mondo… fino a San Siro. Gli abbracci, le serate magiche, le vittorie indelebili, l’eleganza nei colori del cielo e della notte… di quella notte, il 9 marzo 1908. Rappresentare l’Inter è un onore ogni giorno. La storia dell’Inter è di tutti i suoi tifosi, la sua gente, la sua cittá. Senza confini, senza limiti, infinita passione. Oggi e sempre, solo, Inter. Buon compleanno".

L'ex capitano nerazzurro ha preso parte ad un'iniziativa della società. Tantissimi tifosi, infatti, hanno preso d'assalto lo store dell'Inter in centro a Milano per farsi autografare il libro “Le maglie dell’#Inter".

La storia nerazzurra

L'Inter è nata da una costola del Milan visto che il 9 marzo alle 23.30m, presso il ristorante milanese Orologio situato in Piazza del Duomo al numero civico 22, alcuni dissidenti del club rossonero fecero nascere il Football club Internazionale che divenne poi Fc Internazionale Milano nel 1967. I quarantaquattro soci dissidenti del Milan fecero dunque nascere un altro club nove anni dopo la fondazione della squadra rossonera, avvenuta il 16 dicembre del 1899.

Quarantatre i titoli messi in bacheca dall'Inter nella sua storia: 19 scudetti, l'ultimo conquistato nel 2020-2021, tre Champions League (l'ultima vinta a Madrid il 22 maggio del 2010 con José Mourinho in panchina che fu anche artefice del Triplete nerazzurro. 8 Coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane, tre Coppe Uefa/Europa League, due Coppe Intercontinentali e un Mondiale per club. L'Inter ha perso la grande occasione, nella passata stagione, di poter vincere lo scudetto numero 20, che avrebbe anche portato alla conquista della seconda (agognata) stella.