Il video dei romanisti su Lotito: ma ecco cosa dimenticano i giallorossi

Il campionato di serie A è iniziato da appena una giornata ma c'è già chi esulta per le sconfitte degli storici avversari. E poco importa se uno dei più noti proverbi italiani recita che "i cavalli si vedono al traguardo", una sconfitta diventa subito occasione di sfottò, come è accaduto al presidente della Lazio, Claudio Lotito, che i romanisti hanno cercato di mettere in ridicolo per la sconfitta dei biancazzurri sul campo del Como.

Una delle pagine legate alla tifoseria giallorossa ha condiviso un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui il volto di Lotito è stato artificialmente "montato" sul corpo di un uomo vestito con i classici abiti degli anni Settanta: salopette azzurra a zampa di elefante, camicia con fantasia psichedelica e maxi colletto, scarpe con tacco e zeppa e capelli ricci un po' cotonati. "Laziale Como va?", si legge nella scritta che accompagna il video, in riferimento alla sconfitta. In sottofondo le note di "Oye Como va", canzone scritta dal musicista di mambo Tito Puente nel lontano 1963 e portata al successo da Carlos Santana con una nuova versione pubblicata nel 1970 con l'album Abraxas.

La canzone sulla quale balla il "finto" Lotito è meramente strumentale all'assonanza tra la parola "como" in spagnolo, che vuol dire "come" e "Como", la squadra lombarda che ha vinto sulla Lazio. Tra i commenti, oltre ai soliti insulti tra tifosi, c'è anche chi ricorda ai romanisti di non ridere troppo, visto che l'anno scorso, a dicembre 2024, la sfida tra Como e As Roma allo stadio Senigallia della città lariana si è conclusa esattamente nello stesso modo: 2 a 0 per la formazione lacustre e giallorossi a casa senza i 3 punti. Il campionato è iniziato da appena 90 minuti e il 24 maggio è ancora lontano.

L'appuntamento più atteso sarà il prossimo derby, quando i laziali cercheranno di "vendicare" il video contro il loro presidente, sperando in una vittoria contro la Roma. O alla prima confitta dei giallorossi in campionato.