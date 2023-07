Dopo Lukaku chi? Ecco chi può arrivare all'Inter

L’Inter ha fatto quel che doveva con Romelu Lukaku, fidandosi delle promesse ricevute dal belga, poi rivelatesi tradite. Nella notte tra venerdì e sabato l'attaccante ha chiamato Piero Ausilio provando a chiarire la sua posizione, ma ha ricevuto il secco no del club neroazzurro, dopo aver scoperto i flirt con il Milan e, soprattutto, con la Juventus da parte dell’attaccante ex Chelsea.

Il tempo delle spiegazioni da parte del belga arriveranno (forse) ma si troverà sicuramente contro tifosi e club, fra rabbia, delusioni e tradimenti.

Alla dirigenza tocca trovare il quarto attaccante da affiancare a Lautaro, Thuram e Correa. I nomi sono ancora top secret ma circola qualche indiscrezione: Morata, Balogun, Jonathan David e Taremi. La certezza è che Beppe Marotta e il suo entourage non si faranno trovare impreparati dalle occasioni che proporrà loro il mercato.

Suggestivo, oggi, spingersi in azzardati tentativi di spiegare ciò che è accaduto fra Lukaku e l’Inter. Soprattutto alla luce delle voci sulla Juventus, che il belga ha sempre rigettato asserendo, anche fin troppo, di essere legatissimo ai colori interisti.

Va detto, però, che non sarà di certo un malumore fra Simone Inzaghi e Lukaku per l’iniziale panchina ad Istanbul a chiudere la faccenda. Oggi vale qualunque pretesto per parlare di questa storia e proprio perché l'Inter guarda con decisione oltre che arriverà il tempo delle dovute spiegazioni.

La dirigenza è pronta a scendere in campo. Probabilmente, memore di quanto successo due estati fa, Marotta&Co avevano già preparato dei piani alternativi nei giorni scorsi. Le idee, le intuizioni brillanti, di certo non mancheranno al team mercato: con la dovuta calma e con il budget rimasto a disposizione - sopratutto al netto di una sempre più probabile cessione di Onana - in casa Inter sono pronti ad andare oltre Big Rom.