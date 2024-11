Lukaku, il Var e quel rosso non scattato: polemica in Napoli-Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli di Conte supera di misura la Roma, grazie ad un gol di Romelu Lukaku e mantiene la vetta della classifica. Non sono mancate le polemiche al Maradona con l'attaccante belga, ex della partita e match winner, finito nel mirino a causa di due falli molto rischiosi, commessi nel primo tempo.

Al 14° minuto Big Rom entra duramente e in ritardo col piede a martello sulla caviglia di Celik. L'arbitro Massa non lo ammonisce, ma resta la sensazione che potesse esserci la possibilità di un check da parte del Var per un fallo punibile con l'espulsione. Poi altro episodio discutibile intorno alla mezzora. C'è un cross in mezzo all'area romanista, Lukaku si avventa sul pallone in scivolata e travolge Svilar. Anche in questo caso il direttore di gara lascia correre e decide non solo di non estrarre il cartellino giallo ma anche di non fischiare nemmeno la punizione per i giallorossi.

Brutta gestione dei cartellini da parte di #Massa nel primo tempo di #NapoliRoma: questi i provvedimenti mancanti



Lukaku

Celik

Lukaku

Cristante pic.twitter.com/nurfCd1YJX — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) November 24, 2024

Molto severo l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese che sui social ha commentato negativamente l'operato di Massa per la gestione dei cartellini. "Brutta gestione dei cartellini da parte di Massa nel primo tempo di Napoli-Roma – ha scritto in un post -. Questi i provvedimenti mancanti: Lukaku giallo, Celik giallo, Lukaku giallo (e rosso), Cristante giallo".

Anche Claudio Ranieri, nella conferenza stampa post-partita, si è detto contrariato per questi episodi: "Se mancano dei gialli su Lukaku? Mancano sì, lo abbiamo visto tutti. Gli arbitri possono sbagliare, come noi allenatori e i giocatori. Ci sono state due-tre situazioni: tiravamo noi, ammoniti, tiravano loro e niente. Meglio non dire nulla altrimenti dicono che mi lamento".

La polemica è diventata ben presto virale con i tifosi della Roma furiosi per la direzione arbitrale di Massa. I romanisti hanno ricordato che il 10 dicembre 2023, in Roma-Fiorentina, Lukaku fu espulso per un'entrata a martello sull'avversario, molto simile a quella contro Celik. Stavolta però il fallo di Big Rom non è stato sanzionato.

Nel mirino dei social è finito soprattutto Antonio Conte, autore di un vero e proprio show nel post-partita di Inter-Napoli. Nel post-partita del Meazza il tecnico salentino aveva criticato il rigore concesso (e poi sbagliato da Calhanoglu) per il presunto fallo di Anguissa su Dumfries con toni molto forti: "Il Var doveva intervenire, altrimenti così si creano dei retropensieri" .

Retropensiero è stata la parola più gettonata nel tam tam su X.l'interrogativo che si è posto il popolo del web. Peccato che a nessuno sia venuto in mente di fargli questa domanda nel dopo partita.