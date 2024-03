"Mai visto nulla del genere". Il clamoroso errore (dell'arbitro) contro il Real Madrid

Gli errori arbitrali non sono una prerogativa esclusiva della Serie A: nell'ultimo weekend di calcio internazionale ha fatto molto clamore, quanto accaduto nella sfida di Liga tra Valencia e Real Madrid. Un match in cui è successo praticamente di tutto.

I Blancos sono stati fermati 2-2 al "Mestalla" tra mille polemiche. Nel primo tempo tempo la squadra di Carlo Ancelotti sbanda paurosamente e nel giro di tre minuti subisce un uno-due micidiale. L'ex Hugo Duro sblocca la partita poi Yaremchuk trova il raddoppio. A pochissimi secondi dall’intervallo Vinicius Junior accorcia le distanze, con un'esultanza polemica sotto la curva del Valencia dopo il brutto episodio di razzismo della scorsa stagione. Al 76’ ci pensa ancora una volta il brasiliano, sul cross dell’ex Milan Brahim Diaz, ad insaccare di testa la rete del pari. Il finale è incandescente, e l’epilogo ha dell’incredibile: il Real spinge fino alla fine, e a 98’40 riesce a trovare persino il 3-2, con l'incornata vincente di Jude Bellingham.

"Remuntada" completata e tre punti in tasca? Niente affatto. Perché mentre l’inglese colpiva il pallone sul cross di Brahim l’arbitro Gil Manzano fischiava la fine della gara, non convalidando la rete. Era un’azione d’angolo e quando il Real è andato a tirarlo il direttore di gara ha detto chiaramente che avrebbe fischiato subito dopo. Solo che poi ha tardato, e ha permesso al Real di giocare qualche secondo, salvo poi annullargli il gol. Proteste incredibili, con Bellingham espulso e diversi focolai di rissa. Un misto di rabbia e incredulità per una decisione senza precedenti, che ha fatto subito il giro del mondo.

Le reazioni

"Scandalo al Mestalla". Le prime pagine dei quotidiani spagnoli sono abbastanza univoche nel condannare l'operato di Gil Manzano. "Non mi era mai successo, è qualcosa di inedito - ha dichiarato Carlo Ancelotti -. Dopo la ribattuta del portiere abbiamo avuto la palla, e per me doveva fermare la gara quando la recuperava il Valencia. Se fischia quando ribatte il portiere va bene, ma ha lasciato proseguire ed è stato un errore. Bellingham? È stato espulso perché ha detto all’arbitro 'It’s a fucking goal', ed è la verità, ciò che pensiamo tutti. Non è un insulto, ma vediamo cosa scrive nel referto".

@RichardDees aquí te dejo una toma en directo del gol que dicen los ciudadanos periodistas que cuando centran ya pita el árbitro.

Lo he grabado en directo en Mestalla, y esto amigos, no se puede manipular. pic.twitter.com/s04dtCUOiE — lucho210182 (@luciano210182) March 2, 2024

Il club madrileno si è allineato al tecnico, scrivendo sul proprio sito web che "una decisione arbitrale inedita impedisce la vittoria del Real Madrid al Mestalla" . Bellingham ne ha pagato le conseguenze nell'immediato con l'espulsione, ma non è stato l'unico madridista a sfogare la propria delusione per la "remuntada" saltata in extremis. "È vergognoso" , ha scritto su X Aurelien Tchouameni. Secondo "Marca", anche il Comitato tecnico arbitrale ha bocciato la decisione di Gil Manzano, considerato uno dei migliori fischietti della Liga.