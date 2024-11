Malore per Baroni: come sta l’allenatore della Lazio

Ascolta ora 00:00 00:00

Solo tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza dopo il malore che ha colpito Marco Baroni, il 61enne allenatore della Lazio che si è sentito male mentre era a pranzo con la famiglia in Umbria, a Gubbio. Dopo la vittoria di Monza un paio di giorni di riposo (grazie anche allo stop del campionato per la Nations League), ma le cose non sono andate secondo i piani del tecnico di Firenze.

La corsa in ospedale

Baroni avrebbe accusato una fitta allo stomaco mentre si trovava in un'osteria della città umbra a pranzo: qualcosa è andato storto visto che il malore non è passato immediatamente ma è stato necessario richiedere un'ambulanza per trasportarlo nell'ospedale più vicino ed effettuare tutti gli accertamenti necessari. Per fortuna, dopo poco tempo tutti gli esami hanno dato un esito confortante: nulla di grave, il mister è potuto così tornare a casa e sarà regolarmente presente agli allenamenti previsti per mercoledì 13 novembre.

La nota della Lazio

Con un comunicato sul proprio sito la società biancoceleste ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute di Baroni. " In merito alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani, la S.S. Lazio comunica che ieri, a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, il tecnico Marco Baroni si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del Club" . Insomma, la classica influenza, ma si è ripreso prontamente, come specifica la società. " Mister Baroni - si legge in una nota pubblicata sul sito del club - da domani sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti. Si rende necessaria questa comunicazione per tranquillizzare l'ambiente ".

Un grande inizio di stagione

La Lazio può essere considerata una squadra rivelazione, fino a questo momento, per l'ottimo percorso dei calciatori agli ordini di Baroni.

Otto vittorie, un solo pareggio e tre sconfitte è il ruolino di marcia dei biancocelesti a un solo punto dal Napoli capolista e in compagnia di Atalanta, Fiorentina e Inter. La ripresa del campionato è prevista per il 23-25 novembre con la Lazio che se la vedrà in casa contro un super Bologna fresco di vittoria proprio allo stadio Olimpico contro i cugini della Roma.