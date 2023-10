Il malore improvviso, poi il calciatore si accascia in campo: paura nei Paesi Bassi

Si sono vissuti attimi di grande paura nella serata di ieri, domenica 29 ottobre, in Eredivisie, la massima serie del campionato di calcio olandese: nei minuti finali dell'incontro che vedeva contrapposte la squadra di casa dell'Az Alkmaar e quella ospite del Nec Nijmegen in un incontro valido per la decima giornata di andata della lega, l'attaccante Bas Dost si è improvvisamente accasciato a terra all'altezza della metà campo.

È il minuto 89, e il match si trova oramai nelle sue battute finali, con il Nec Nijmegen in vantaggio per 2-1 sui padroni di casa dell'Az, grazie anche a una rete messa a segno proprio dal suo centravanti Bas Dost. L'Az riparte in contropiede verso la metà campo avversaria, nel tentativo di riequilibrare il risultato, quando l'attaccante degli ospiti si accascia a terra. Inizialmente nessuno si rende conto di cosa è accaduto e il gioco prosegue, almeno fino al momento in cui non è l'arbitro a intervenire per fermare tutti.

Compagni di squadra e avversari accorrono verso il centravanti, ed è chiaro fin da subito che sta accadendo qualcosa di grave. Tutti si sbracciano verso la panchina del Nec, invitando il personale medico a intervenire con urgenza: Dost non risponde alle sollecitazioni ed è colpito da convulsioni e tremori. Nell'impianto cala il silenzio, mentre i calciatori sul terreno di gioco, con le mani in testa e in preda alla disperazione si stringono attorno all'attaccante per formare una barriera umana a tutela della sua privacy, prima che vengano alzati dei teloni appositi.

I medici praticano una rianimazione sul prato dello stadio. Il pubblico rompe il silenzio e applaude, mentre Dost, che rivolge in alto il pollice per tranquillizzare tutti, viene trasportato in ospedale con una maschera d'ossigeno sul volto. Il match viene interrotto in quel momento, a pochi minuti dalla sua conclusione: la scelta dell'arbitro mette d'accordo le due squadre, ma ormai tutti attendono solo di ricevere delle buone notizie circa le condizioni di salute del calciatore del Nec.

Stando a quanto riferito dal De Telegraaf , la famiglia del giocatore ha raggiunto gli spogliatoi prima del suo trasporto in ospedale. Sul campo sarebbe stato anche portato un defibrillatore, anche se non è chiaro se sia stato utilizzato o meno nelle fasi di rianimazione.

A rassicurare tutti ci pensa lo speaker dell'Afas Stadium. "Siamo stati informati che Bas Dost è cosciente. È la migliore notizia che possiamo ricevere in questo pomeriggio" . La notizia viene accolta con entusiasmo, e ora Dost è affidato alle cure dell'ospedale: resta da capire cosa sia accaduto e quali potrebbero essere le conseguenze.