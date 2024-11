Malore in volo, Bruno Fernandes salva un passeggero

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato il tempestivo intervento di Bruno Fernandes, capitano del Manchester United e della Nazionale portoghese, a salvare un uomo che sembrava essere svenuto, o comunque colto da un malore. L'episodio è avvenuto durante il volo EasyJet che da Manchester andava a Lisbona, dove il calciastore, in compagnia del compagno Diego Dalot, stava tornando per le prossime sfide di Nations League.

Cosa è successo

Bruno Fernandes si era alzato dal suo posto per recarsi in bagno quando si è accorto di una persona che stava perdendo conoscenza nella parte posteriore dell'aereo. Senza esitazione ha gridato richiamando l'attenzione dei presenti e del personale di bordo. " Scusatem!i Abbiamo bisogno di aiuto! Scusatemi! Abbiamo bisogno di aiuto! ". A quel punto i membri dell'equipaggio si sono precipitati in direzione del calciatore ma nel frattempo, grazie a un sedile libero, Fernandes ha aiutato l'uomo a sedersi. ” È rimasto dietro con lui assicurandosi che stesse bene ", ha raccontato ai media britannici una passeggera che ha assistito a tutta la scena.

Eroe per un giorno

La cosa principale è che il passeggero sembra essersi ripreso senza la necessità di ulteriori attenzioni o criticità durante il volo ma il gesto di Bruno Fernandes ha colpito molto i presenti. Per circa 5-10 minuti è rimasto seduto accanto all'uomo per poi ritornare nel suo posto " ma ancora una volta molto modesto. Non cercava alcuna attenzione su di sé ", ha sottolineato la passeggera Susanna Lawson. Successivamente ha ricevuto gli elogi da parte di tutti per aver aiutato il compagno di viaggio in difficoltà. Dopo essere atterrati non si è sottratto a un selfie con la Lawson che l'ha elogiato per essersi preso cura di chi stava male ed era in difficoltà, con la foto che adesso sta facendo il giro del web.

" L'ho elogiato per essersi preso cura del passeggero malato. Onestamente - ha concluso - se non avessi saputo chi era, avrei pensato che fosse un passeggero qualsiasi ". È un periodo d'oro per il calciatore molto stimato nel suo ambiente: domenica scorsa ha toccato 250 presenze con la maglia del suo Manchester United e lunedì gli è stato conferito un riconoscimento ai premi Quinas De Ouro organizzati dalla Federazione calcistica portoghese.

Bruno Fernandes è una vecchia conoscenza anche del calcio italiano per aver giocato nel, nell'e nellaper poi approdare allo Sporting Lisbona e successivamente al Manchester United dove gioca dal 2020.