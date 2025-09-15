Ronaldo, Georgina in attesa del sesto figlio. Ecco perché i due devono sposarsi

Ci sarebbe la dolce attesa di Georgina Rodriguez alla base della decisione da parte di Cristiano Ronaldo di convolare a nozze dopo tanti anni di unione con la compagna: le leggi sulla famiglia dell'Arabia Saudita, Paese in cui vive la coppia, avrebbero infine spinto i due a compiere il passo stringendo i tempi.

La proposta di matrimonio con tanto di super anello e di regali costosissimi alla futura moglie da parte di Cr7 aveva attirato l'attenzione mediatica di tutto il mondo, ma forse la scelta di andare all'altare sarebbe dettata da una serie di motivazioni più pratiche che prettamente romantiche. La modella avrebbe ostentato qualche rotondità sospetta durante le ultime apparizioni a New York, e secondo alcune indiscrezioni rivelate da "¡Vaya fama!", programma televisivo spagnolo trasmesso da TeleCinco, Georgina sarebbe nuovamente in dolce attesa.

"Si stanno sposando perché lei è incinta e non è possibile nel Paese in cui lei e Ronaldo vivono" , ha spiegato ai telespettatori la giornalista Alba Morales. "Hanno deciso di convolare a nozze dal momento che dove vivono hanno già chiuso un occhio, non si può convivere senza essere sposati" , ha aggiunto. "E hanno chiuso un occhio per due anni e ora, per di più, se rimani anche incinta, voglio dire, è uno scherzo se lo rinnovano per altri due anni e stanno pagando una fortuna".

Dunque ci sarebbero le rigide norme sulla famiglia vigenti in Arabia Saudita alla base della decisione di Cr7 e Georgina di celebrare le nozze. Fin dal momento del suo arrivo a Riyadh nel 2023, con la firma sul contratto che lo avrebbe legato all'Al-Nassr per due stagioni, di recente rinnovato per un altro biennio fino al 2027, Ronaldo aveva generato un discreto clamore per via della convivenza senza matrimonio con la sua compagna.

Ora, dopo il rinnovo multimilionario, sarebbe impossibile accettare anche l'idea di una donna incinta non sposata, e questo la coppia lo sa bene, consapevole del fatto che vista la popolarità del personaggio a suo tempo era stato chiuso un occhio. Ciò non significa obbligatoriamente che Cr7 e Georgina non sarebbero mai arrivati all'altare, non potremo mai saperlo con sicurezza assoluta, ma nel caso in cui la gravidanza fosse accertata si comprenderebbe il perché dell'improvvisa accelerazione.

Al momento non è arrivata una conferma né una smentita dai

diretti interessati, per cui si tratta solo di indiscrezioni. Secondo quanto trapelato di recente, la coppia potrebbe scegliere di sposarsi dopo i mondiali di calcio del 2026, impegno attesissimo dall'attaccante portoghese.