"Valditara nella bara" e attacchi a Giorgia Meloni. La violenza choc degli studenti ProPal in corteo

La solita violenza dei ProPal. Alla faccia della democrazia. È partito alle 14.45 da viale Monza il corteo degli studenti contro il governo, in concomitanza con la panettonata organizzata dalla Lega alla Bocciofila Martesana alla presenza del ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini e del

ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Da giorni è partito il tam tam mediatico sui gruppi antagonisti. "Voi fate il fascismo, noi facciamo la resistenza", si legge in uno dei video condivisi in rete da Milano in Movimento.

Immancabili le bandiere della Palestina e dei gruppi antagonisti legati alla sfera anarchica di Milano e dei centri sociali, mentre il corteo ha eletto come sua zona odierna quella della Martesana, con l'obiettivo dichiarato di contestare quello che gli organizzatori definiscono un appuntamento ''puramente simbolico'' e scollegato dalla realtà sociale prodotta dalle politiche di governo. Tra gli slogan urlati dagli studenti ''Valditara ministro nella bara'' e improperi contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il pretesto della protesta sono le condizioni dell'istruzione pubblica. Gli studenti denunciano tagli alla scuola, edifici fatiscenti, classi sovraffollate e una progressiva redistribuzione delle risorse a favore della scuola privata, a fronte di investimenti giudicati insufficienti nel sistema pubblico. Nel mirino anche le ''politiche di riarmo'' e il sostegno del governo italiano a Israele, indicato dai manifestanti come parte di una linea politica che sottrae risorse ai servizi

Secondo i promotori del corteo, la presenza a Milano di esponenti di primo piano della Lega - a partire dal vicepremier Matteo Salvini - non sarebbe accompagnata da un reale confronto ''con chi vive quotidianamente le conseguenze delle scelte governative''. Viene inoltre contestata una visione della scuola e della città definita ''securitaria, escludente e repressiva'', che si rifletterebbe nelle riforme del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e in una retorica di disciplina e ''merito'' accusata di amplificare le disuguaglianze. Nel mirino anche iniziative e linee politiche giudicate incompatibili con una città ''plurale'' come Milano.

Lo slogan che accompagna il corteo 'Studenti contro il governo' rivendica scuole e spazi urbani come luoghi ''plurali, solidali, antifascisti e transfemministi'' in aperta contrapposizione alla presenza della Lega e del governo.

