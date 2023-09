Calciomercato, rush finale: Milan sul vice Giroud, Greenwood da Sarri

Adesso il gong è davvero ad una incollatura. E chi ha atteso l'ultimo giorno disponibile per provare a strappare la migliore delle soluzioni pensabili, ora deve davvero stringere. Il calciomercato va in archivio oggi e resta una manciata di ore per tentare di rinforzarsi ulteriormente.

A correre spasmodicamente è soprattutto il Milan. Singolare, certo, dopo la caterva di acquisti estivi, ma a Pioli manca ancora il centravanti di riserva di Giroud. Ora che Colombo è andato al Monza, adesso che la trattativa per Taremi è definitivamente sfumata, bisogna chiudere per un altro profilo. Il nome più caldo, ma certo meno sognante per i tifosi rossoneri, è quello di Paston Daka del Leicester. Il ventiquattrebbe dello Zambia può arrivare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Se salta, l'alternativa è Sanabria del Torino, che ha appena rafforzato il ruolo con l'arrivo di Duvan Zapata. Se andassero a vuoto entrambe le ipotesi, barra a dritta su Rafa Mir del Siviglia. Tutto a velocità ipersonica, ovviamente.

Nel frattempo Marotta piazza il colpo Klaassen dall'Ajax: visite mediche in corso per il centrocampista olandese, che va così a colmare il vuoto dettato dal mancato accordo con Samardzic, considerate anche le vacillanti condizioni fisiche di Sensi.

Chi lavora alacremente in queste ore è anche la Lazio. Lotito starebbe infatti per chiudere con Mason Greenwood, l'esterno offensivo messo di comune accordo fuori rosa dal Manchester United dopo i trascorsi giudiziari. Se arriva, Sarri avrà una soluzione di alto livello in più in avanti, al netto del fatto che dovrà comunque ritrovare confidenza con il campo.

Poi c'è il caso Amrabat. L'ultimissima offerta del Manchester United ammonta a 10 milioni per il prestito oneroso più un obbligo di riscatto fissato intorno ai venti. Adesso sta alla viola decidere se accettare: in caso positivo quello slot verrebbe prontamente occupato dal regista del Sassuolo Maxime Lopez. Occhio anche all'inserimento in extremis del Fulham, che offre 30 milioni cash. Il mediano marocchino preferisce però Old Trafford.

Telenovela Lozano: il giocatore è arrivato a Eindhoven e l'operazione è formalmente chiusa sulla base di 13 milioni di euro. Un ritorno a casa per Hirving, dopo l'esperienza olandese tra il 2017 e il 2019.

La Juve, intanto, dopo aver praticamente chiuso il rubinetto del mercato - che pare mai iniziato - in entrata, cerca di salutare Filip Kostic per fare cassa: si può chiudere con il West Ham, che offre 15 milioni.

Anche le medio - piccole provano ad affilare le armi. Il Sassuolo, per esempio, sta per chiudere per l'ex Milan Castillejo: Valencia e neroverdi hanno raggiunto uno stato molto avanzato della trattativa. Botto del Frosinone, che prende il trequartista Reinier dal Real Madrid, un prospetto che le Merengues avevano pagato 30 milioni di euro al Flamengo nel 2020 e che nell'ultima stagione ha giocato a Girona.