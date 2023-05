Meret, il portiere campione d'Italia col Napoli che piace alla Premier

Alex Meret è stato per tempo considerato, in maniera ingiusta e impropria, uno dei punti deboli del Napoli ma il portiere friulano, nel corso degli anni, è cresciuto moltissimo diventando uno dei migliori del campionato di Serie A. Luciano Spalletti quest'anno l'ha promosso a titolare e l'ex Udinese ha risposto presente con prestazioni di altissimo livello e se gli azzurri hanno vinto il titolo ed hanno la miglior difesa del torneo, parte del merito è anche sua visto che in diverse circostanze si è reso protagonista di parate decisive e salva risultato.

Quarantadue presenze stagionali così distribuite: 31 su 32 in campionato, dieci su dieci in Champions League più una sola presenza in Coppa Italia è questo lo score dell'ex portiere di Udinese e Spal e che oggi piace alla Premier League. Meret non ha solo vinto il campionato con il Napoli, punto più alto della sua carriera con i club al momento, ha messo in bacheca anche l'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini facendo infatti parte dei convocati da parte del commissario tecnico essendo però l'unico a non essere mai sceso in campo.

Le sirene della Premier

Meret piace e non poco in Premier League e secondo quanto riporta la Repubblica ci sono diversi club d'Oltremanica disposti a fare carte false per averlo, forti anche del contratto che andrà in scadenza con il Napoli il 30 giugno del 2024. L'intenzione di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di rinnovare il contratto del calciatore per poi magari venderlo al miglior offerente ma con il coltello dalla parte del manico potendosi permettere di richiedere una cifra superiore ai 30 milioni di euro.

Per ora c'è il Tottenham che ci sta pensando sul serio anche perché c'è da sostituire un certo Hugo Lloris che di anni ne ha 37 e che sta dimostrando di essere alle battute finali della sua carriera. Il Daily Mail parla addirittura di un'offerta da 40 milioni di euro ma per ora non ci sono conferme, di certo di fronte a queste cifre non sarebbe difficile veder partire il portiere campione d'Italia in carica, un po' come avvenuto con Mike Maignan che una volta vinto il titolo in Francia con il Lille è stato ceduto e per soli 15 milioni di euro al Milan.

La speranza dei tifosi è che Meret rimanga ma di fronte ad un'offerta ritenuta congrua, magari con lo scatenarsi di un'asta, nessun giocatore oggi può essere considerato incedibile e questo discorso vale anche per il numero uno friulano che si è tolto lo sfizio di essere il portiere che resterà nella storia del Napoli che ha vinto solo tre scudetti nella sua storia.