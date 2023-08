"Mi hai dato tutto, finisce qua". Buffon saluta e ringrazia

La notizia era nell'aria già da qualche giorno: "Gigi Buffon dirà addio al calcio e sarà capodelegazione della nazionale italiana di Roberto Mancini". A distanza di poche ore, la conferma del suo ritiro ufficiale con le celebrazioni da parte di ex compagni, ex allenatori, avversari e squadre in cui ha giocato. Mancavano solo le parole del 45enne di Carrara che sono oggi puntualmente arrivate con una storia su Instagram, tanto breve quanto intensa e significativa: "Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme", ha scritto Gigi nel suo post a corredo di un video con tutte le sue imprese calcistiche sviluppatesi in 28 anni di carriera, dagli inizi al Parma, passando per la Juventus fino ad arrivare all'esperienza con la maglia dell'Italia culminata con la vittoria del Mondiale del 2006.

Buffon dice così addio al calcio con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo accordo con il Parma che sarebbe terminato il 30 giugno del 2024. Anche il club ducale ha voluto dire grazie al suo portiere che si è fatto conoscere al grande calcio proprio dall'esperienza con i gialloblù:

Nel suo futuro, immediato, pare ci sia una carriera da dirigente e tra le ipotesi più accreditate anche quella da capo delegazione della nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini. Anche la Juventus ha voluto salutare il suo ex capitano che ha giocato la bellezza di 685 partite con la Vecchia Signora:

Il saluto di Gigi

"Ventotto anni di carriera mi sembrano un risultato incredibile, quasi impensabile, soprattutto per la continuità di rendimento dimostrata in quasi tre decenni. Questo, secondo me, è l'aspetto che più determina il valore di una carriera sportiva, in questo caso la mia" , le parole di Buffon ai microfoni del sito ufficiale del Parma. E ancora: "Ci ho messo così tanta passione, dedizione, entusiasmo e allegria che a guardarmi indietro, posso dire che sono veramente volati. Sì, questi 28 anni - con queste due date (19 novembre 1995 e 30 maggio 2023, l'esordio in A e l'ultima in B) - sono la mia storia calcistica e la mia storia sportiva. Ma anche la storia di chi, con il tifo, con le lacrime e con l'amore, in questi 28 anni mi ha sostenuto" .