"Mi hanno legato, ero impotente". Donnarumma sotto choc dopo la rapina

L'ex portiere del Milan Gigio Donnarumma due notti fa ha vissuto attimi di terrore, insieme alla sua fidanzata Alessia Elefante. Il 24enne di Castellammare di Stabia, infatti, è stato vittima di una rapina all'interno della sua abitazione, ma non solo. L'estremo difensore del Psg, insieme alla sua compagna, è stato infatti legato e immobilizzato mentre i ladri mettevano a segno la loro rapina da circa 500.000 euro. Donnarumma, ai microfoni di Libero, ha ripercorso tutti i momenti di quella spaventosa nottata: "Trovarsi alle tre di notte gente in casa all’improvviso penso che sia la sensazione peggiore che si possa provare", il suo racconto.

Gigio e la sua fidanzata non hanno poi trascorso la notte nella loro abitazione parigina e si sono recati in un albergo: "Io sono stato immobilizzato e Alessia è stata costretta a consegnare tutto ciò che avevamo di prezioso. Non posso entrare troppo nei dettagli, ci sono le indagini in corso. Abbiamo dovuto lasciare l’appartamento per permettere che venissero effettuati i sopralluoghi ed eseguire gli accertamenti utili alle indagini e ci siamo momentaneamente appoggiati in un hotel".

L'ex portiere del Milan ha infine spiegato come la paura sia stata tanta, anche e soprattutto vista la presenza della sua fidanzata. "La paura è stata tantissima, ma ancora di più era che potesse succedere qualcosa ad Alessia. Io ero impotente, legato, non potevo fare nulla. Poi io non mastico così bene il francese ed è stato difficile spiegare a quelle persone dove stessero tutte le cose. Ed era Alessia, ancora adesso spaventatissima, insieme a loro. Attimi veramente concitati e di profondo terrore, soprattutto paura per lei. Terrore che le potessero fare del male".

La ricostruzione

Secondo quanto riportato dal sito web Actu17, il calciatore ha subito una rapina all'interno della propria abitazione situate nell'ottavo arrondissement di Parigi nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio. Lui e la sua compagna sarebbero stati dunque aggrediti da un gruppo di malviventi che avrebbero messo a segno un cospicuo bottino tra gioielli, denaro e oggetti preziosi: circa 500.000 euro il valore stimato.

Donnarumma si trova a Parigi da ormai due anni, dopo il suo addio burrascoso al Milan, e come altri colleghi calciatori è stato vittima di una rapina. Non il migliore dei modi per preparare la nuova stagione, con le voci non troppo simpatiche circolate nei giorni scorsi sullo scarso feeling tra lui e il tecnico Luis Enrique che gradirebbe un altro portiere per il Psg. In realtà l'entourage di Gigio ha già smentito questi assurdi rumors, con il classe 1999 che si prepara a vivere una stagione da protagonista anche perché il club parigino ha puntato forte su di lui facendo fuori l'ex numero uno titolare Keylor Navas.