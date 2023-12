"Mi preoccupa l'arbitro". E la Figc apre un'indagine su Mourinho

A poche ore dalla gara che la Roma giocherà a Sassuolo, fanno discutere le parole rilasciate da José Mourinho in conferenza stampa che ha messo le avanti sulla designazione dell'arbitro Matteo Marcenaro, sezione di Genova, con dei precedenti non graditi dal mister giallorosso. Le sue parole hanno spinto la Procura Federale Figc ad aprire un procedimento per dichiarazioni considerate lesive dell'immagine del fischietto ligure.

Cosa ha detto Mourinho

Dopo aver accennato alla gara di Servette conclusasi con un pareggio che porterà, molto probabilmente, i giallorossi ad affrontare i play off per continuare il cammino in Conference League, ecco passare alla partita di Serie A in terra emiliana. " Dovremo andare a Sassuolo e cercare di fare risultato in una partita che, non voglio dire che mi fa paura, ma che per diversi motivi non è confortante. L'arbitro mi preoccupa, perché lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e ha dimostrato di non avere la stabilità emozionale per una partita di questo livello ", ha dichiarato Mourinho, rincarando la dose poco tempo dopo immaginando addirittura cosa potrebbe accadere sin dai primi minuti di gioco.

" Finirà che Mancini (diffidato, ndr) prenderà un’ammonizione dopo 10 minuti contro Berardi e salterà la Fiorentina...", è stato un altro passaggio di Mourinho in conferenza stampa che avrà pesato sulla scelta della Procura sull'apertura dell'indagine. Ma non è finita qui perchè ha fatto una menzione anche con chi si troverà in sala Var, " un arbitro con il quale abbiamo auto sempre sfortuna ". Oltre all'arbitro, però, il tecnico ha fatto un plauso e una critica a Berardi sottolineando che si tratta di un calciatore " fantastico, ma deve avere più rispetto per gli avversari. Quello che lui fa è destabilizzare il gioco e troppo. Se fosse un mio giocatore avrebbe un grande problema con me ". Insomma, come spesso accade lo "Special One" ne ha avuto per tutti facendo anche infuriare i vertici dell'Aia.

La furia dell'Aia

" Parole inaccettabili ", ha dichiarato Carlo Pacifici, presidente dell'Associazione italiana arbitri nel commentare le frasi di Mourinho sulla designazione arbitrale di Sassuolo-Roma. " Leggo con stupore e preoccupazione certe dichiarazioni che ritengo pretestuose, gratuite e inaccettabili - ha spiegato intervistato dall'Ansa - Se qualcuno pensa di fare tattica o pretattica facendo pressione psicologica sugli arbitri prima di una gara è assolutamente fuori strada ".

Cosa rischia il tecnico

Per sapere quali saranno le eventuali sanzioni bisognerà attendere le prossime ore, presumibilmente la giornata di lunedì: le parole di Mourinho potrebbero portare a un suo deferimento e, di conseguenza, a una squalifica.