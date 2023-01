"Mi raccomando…". Le parole di Handanovic che indignano il web

La sconfitta del Napoli per 1-0 sul campo dell'Inter ha lasciato importanti strascichi mediatici. Come abbiamo visto sul Giornale.it, se i tifosi partenopei si erano già lamentati dell'arbitraggio di Simone Sozza, sezione di Seregno (Monza e Brianza) ritenuto "troppo permissivo" in alcune fasi di gioco, la situazione è peggiorata con un video ormai diventato virale in cui il portiere nerazzurro, Samir Handanovic, dà alcuni "consigli" al direttore di gara prima dell'inizio della partita.

"Sozza, mi raccomando..."

Il video che sta facendo il giro del web mostra il sottopassaggio di San Siro con i calciatori pronti a fare il loro ingresso in campo. Tra questi c'è Handanovic che, riconosciuto l'arbitro, lo chiama da lontano mentre gli si avvicina velocemente. " Sozza ", grida per richiamare la sua attenzione, " mi raccomando oggi fischia pochissimo eh ". Apriti cielo: teorie di complotti e quant'altro si sono fatti largo in una fetta della tifoseria napoletana già indignata per la sconfitta e la direzione di gara. " Ha consentito quella aggressività. Mancano tre cartellini gialli nel primo tempo. Prestazione in chiaroscuro... poi ti inviano il video di #Handanovic ", twitta Ottavio, facendo intendere che l'arbitro non fosse proprio molto "sereno".

"Non esistono complotti"

Per fortuna, però, ci ha pensato la stessa società partenopea a spegnere subito certi istinti da bar che gridano al complotto contro il Napoli primo in classifica. Secondo quanto appreso dall'Ansa, alcune fonti molto qualificate della società avrebbero dichiarato che " il Napoli è stufo della storia dei complotti, non esistono complotti contro il Napoli ". Che poi, se l'esperto professionista Handanovic avesse voluto davvero fare una sua confidenza all'arbitro, certamente non l'avrebbe gridato ai quattro venti davanti alle telecamere e davanti a numerosi calciatori azzurri presenti in quel momento.

"Non cambia niente"

Anche Luciano Spalletti, nel dopo gara, non ha alimentato le polemiche parlando dell'arbitro ma analizzando lucidamente la situazione che vede la sua squadra saldamente al primo posto in Serie A e che rimane quella da battere. " Non cambia niente - ha scritto su Instagram - non cambiano le nostre ambizioni, non cambia la nostra convinzione su dove vogliamo arrivare ". L'analisi spallettiana è stata molto lucida: il Napoli ha fatto molto possesso palla ma " dovevamo essere più bravi a trovare qualche passaggio in trequarti. Non ci siamo riusciti, questa palla ha girato sempre un pò lenta, senza andare a scavare lo spazio dietro ai centrocampisti. Possiamo fare di più, poi con qualche calciatore siamo stati sotto il livello di sempre ". Anche queste parole, probabilmente, serviranno a quella minoranza di tifosi che vedono per forza un disegno che spinge in avanti le squadre del Nord.