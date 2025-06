Milan, affondo su Vlahovic ma dalla Turchia offrono 30 milioni

Ansa

MILAN – Vlahovic nel mirino, ma lo vuole anche un club turco

Il Milan studia i profili per rinforzare l’attacco, e Dusan Vlahovic è uno dei nomi più caldi, se non la priorità. L’attaccante serbo della Juventus - una stagione alquanto appannata -rappresenta l’identikit ideale per il nuovo numero 9 rossonero. Ma la concorrenza è forte. Il Fenerbache ha presentato un’offerta che sfiora i 30 milioni di euro più bonus, mettendo in allarme tutte le pretendenti. Il Milan valuta se affondare il colpo o virare su altri obiettivi. Parallelamente - con Maignan in possibile uscita - Tare monitora la situazione per un portiere e guarda a rinforzi sulla trequarti. L’investimento principale del nuovo corso rossonero guidato da Max Allegri, però, sarà in attacco.

LAZIO – Da Sarri due nomi per il centrocampo

La Lazio ha deciso di concedere a Sarri poteri molto più ampi in questo secondo mandato. La priorità in casa biancoceleste è adesso quella di rinforzare il centrocampo e i nomi indicati dal tecnico toscano sono quelli di Jacopo Fazzini dell'Empoli e di Ruben Loftus - Cheek del Milan. Un concentrato di classe e potenza che potrebbe spostare gli equilibri nel settore più pulsante del gioco sarriano. Per Fazzini serviranno almeno 10 milioni, mentre per l'inglese l'accordo può essere raggiunto sborsandone una quindicina.

ROMA – Angelino verso l’Arabia, si lavora sul sostituto

Angelino potrebbe seriamente lasciare la Roma. L’esterno spagnolo è vicino al trasferimento all’Al-Hilal, che ha messo sul piatto 18 milioni di euro più bonus. Una proposta che il club giallorosso valuta seriamente, anche perché consentirebbe di generare una plusvalenza importante. Gasperini avrebbe già individuato in Robin Gosens - reduce da una grande stagione con la maglia della Fiorentina, nonché ex pupillo alla Dea - il nome principale per sostituirlo.

FIORENTINA – Risale Thiago Motta, ma occhio a Pioli e Gilardino

La Fiorentina prosegue il casting per il nuovo allenatore, dopo l'addio a Raffaele Palladino. L'esonero di Spalletti dalla nazionale ha di fatto bloccato Stefano Pioli, con il quale le trattative erano in stato avanzato. Bisognerà attendere di capire se sarà lui, oppure Claudio Ranieri - come sembra più probabile - il prescelto per gli azzurri. Nell'impasse risale il nome di Thiago Motta, che risulta particolarmente apprezzato dalla dirigenza gigliata. Sullo sfondo resiste la candidatura di Alberto Gilardino.

VERONA – Coppola ad un passo dal Brighton

Dopo l'esordio in nazionale, Diego Coppola è pronto a salutare il Verona. Il difensore classe 2003 è vicino al trasferimento in Premier League, al Brighton, che ha messo sul tavolo un’offerta da circa 14 milioni di euro.

L’accordo è alle battute finali e il giocatore è pronto a firmare un contratto di cinque anni. Il Verona, incassata l’operazione, potrà muoversi per rinforzare la difesa e puntare a una salvezza più tranquilla nella prossima stagione.