Il Milan chiude per Chukwueze. Cifre e dettagli: può arrivare già oggi

Il Milan continua la sua metamorfosi e incamera il settimo colpo di mercato dell'estate, assicurandosi le prestazioni dell'esterno del Villareal Samuel Chukwueze per i prossimi cinque anni. Il nigeriano entra quindi a far parte della rosa della società rossonera dopo gli innesti di Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Noah Okafor.

La chiusura

Per Chukwueze il Milan dovrà sborsare 20 milioni di euro di base più circa 8 di bonus, vale a dire 7 milioni in meno rispetto a quanto richiesto inizialmente dal Villareal. Percorso inverso, invece, per il difensore centrale italiano Matteo Gabbia, il quale, in un'operazione di mercato non collegata, entrerà a far parte del "Submarino Amarillo" con la formula del prestito secco per una stagione.

Chiuso l'affare, quindi, non resta che concludere gli ultimi dettagli burocratici prima della partenza del nigeriano verso Milano, dove potrebbe sbarcare già nel corso della giornata di oggi. In programma le visite mediche di rito e l'arrivo a Milanello, dato che non potrà raggiungere i nuovi compagni di squadra negli Stati Uniti per via di alcuni problemi legati al visto.

Le caratteristiche

Nasce il 22 maggio 1999 a Ugba-Ibeku, in Nigeria, e cresce nella Diamond Football Academy raggiungendo l'Europa con il Villarreal nel 2017 e disputando due stagioni con la squadra B (4 gol in 20 presenze).

Esterno destro dotato di ottimo dribbling e grande velocità, il 24enne la scorsa stagione ha raggiunto il terzo posto in Europa, in concomitanza col nuovo compagno di squadra Rafael Leao, per numero di occasioni create (24) alle spalle dei brasiliani del Real Madrid Rodrygo e Vinicious. Anche la fascia destra del Milan, quindi, potrà essere una minaccia per le squadre avversarie, grazie proprio all'imprevedibilità del nigeriano. Chukwueze lascia il Villareal dopo aver messo insieme 37 gol in 199 partite, sollevando al cielo l'Europa League nella stagione 2020/2021. Lo scorso anno, la sua migliore stagione in Liga, si è reso protagonista con 13 reti e 11 assist in 50 presenze totali.

L'amore per il calcio affonda le radici nella sua famiglia, dato che il nonno ebbe una buona carriera calcistica a livello locale. Idolo assoluto del 24enne il calciatore olandese Arjen Robben, come dichiarato in più di un'occasione: a lui lo paragonano anche in Nigeria, sia per i dribbling che per il suo mancino. Punto di riferimento in patria, essendo nigeriano, il connazionale Jay-Jay Okocha, vincitore della Coppa d'Africa nel 1994 e oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996.