Milan, un cupo scenario porta al mercato zerospese

Nel frattempo la Juve sta tornando in quota Champions mentre la Roma idem con un centravanti che piaccia a Gasperini

Se davvero i rinforzi promessi ad Allegri per il Milan attualmente secondo in classifica dietro l’Inter fossero Fullkrug, tedescone di 32 anni, quasi 33, con una cartella clinica notevole e il difensore Disasi, provenienza Chelsea, fuori lista a Londra e quindi senza una collaudata condizione fisica, allora sarebbe meglio aprire subito la discussione sulla consistenza del mercato rossonero e di conseguenza sul futuro piazzamento del Milan in campionato.

Perché a voler essere maliziosi, il loro spessore tecnico ricorda molto da vicino un episodio avvenuto a Torino quando Giuntoli, appena arrivato in bianconero e già deciso a cambiare allenatore (sarebbe poi arrivato Thiago Motta), con la Juve in testa alla classifica, si presentò con due improbabili acquisti. Alcaraz e Djalo infatti non giocarono mai e non furono di nessun contributo ad Allegri che aveva suggerito Bonaventura.

Da questo scenario si deduce che negli uffici di casa Milan hanno calcolato il mancato incasso della Champions league e stabilito che la spesa a gennaio può essere pari a zero o quasi.

Nel frattempo la Juve sta tornando in quota Champions mentre la Roma idem con un centravanti che piaccia a Gasperini. Così la corsa ai quattro posti diventa molto più complicata. Basta saperlo oggi e non dimenticarlo domani.

