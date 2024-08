Milan-Torino 0-1, l’autogol di Thiaw affonda il Diavolo | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo gli ultimi colpi di mercato che hanno riportato l’ottimismo tra il popolo del Diavolo, il Milan inizia tra le mura amiche la stagione di Serie A. Per il suo debutto sulla panchina rossonera, Paulo Fonseca si trova di fronte un cliente mai semplice come il Torino di Paolo Vanoli, che però assomiglia ad un cantiere aperto. Iniziare col piede giusto sarà fondamentale per rincuorare la tifoseria, che ha risposto in buon numero nonostante si giochi nella settimana di Ferragosto. Seguite Milan-Torino con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Scelte subito chiare da parte di Fonseca: nel suo 4-2-3-1 non c’è spazio per tre ex titolari come Adli, Pobega e Kalulu, nemmeno convocati per l’incrocio col Toro. Visto che i nuovi arrivi Emerson Royal e Fofana non saranno della partita, scelte quasi obbligate per il tecnico lusitano. Davanti a Maignan, accanto all’inamovibile Tomori dovrebbe esserci Thiaw, che ha vinto il ballottaggio con Gabbia: la grossa sorpresa arriva dalle fasce, dove Theo Hernandez è lasciato in panchina per scelta tecnica. Al suo posto verrà adattato Saelemaekers mentre Loftus-Cheek viene arretrato sulla mediana. Sulla tre quarti partirà il recuperato Pulisic mentre in avanti partirà titolare Luka Jovic, preferito rispetto ad Alvaro Morata, pronto ad entrare a partita in corso. Sulle ali confermate invece le indiscrezioni della vigilia: partiranno Leao e Chukwueze.

Per il suo debutto assoluto in Serie A, Vanoli è subito costretto ad affrontare una situazione di emergenza, visto che ha gli uomini quasi contati. Per contrastare l’ambizioso Milan, il tecnico lombardo ha già scelto il sostituto del baluardo Buongiorno, affidando le chiavi della difesa al nuovo acquisto Saul Coco, che darà una mano a Vojvoda e Masina. Vista l’indisponibilità di Vlasic, l’ex tecnico del Venezia affollerà la mediana con il trio Ricci-Ilic-Linetty, che avranno il compito di limitare le verticalizzazioni dei rossoneri. Per trovare varchi nella difesa del Diavolo, spazio alla collaudata coppia Zapata-Sanabria, preferito allo scozzese Ché Adams, nonostante l’assist al colombiano in Coppa Italia. Vista l’indisponibilità di Pellegri e del nuovo acquisto Borna Sosa, le scelte in avanti di Vanoli sono davvero limitatissime.

Primo tempo

45+4' - FINE PRIMO TEMPO. San Siro sotto choc per il finale del Torino, decisamente più concreto e pericoloso dell'undici di Fonseca. Senza le parate clamorose di Maignan, il passivo sarebbe stato ben più pesante.

45’ – Chukwueze sfiora il pareggio con un bel rasoterra a giro dalla media distanza ma la sfera si spegne ad un niente dal palo.

44’ – IMPERIALE MAIGNAN!! Ancora miracoloso il portiere del Milan, che si supera sulla botta in corsa di Ilic, che approfitta del velo di Zapata.

40’ – COSA HA SBAGLIATO LEAO! Ancora pericolosissimo il Milan in contropiede: lancio preciso di Loftus-Cheek sulla corsa del lusitano che resiste alla carica del difensore e cerca il palo lontano appena entrato in area. Il portiere granata, però, è insuperabile. Erroraccio davvero.

36’ – Vicino al raddoppio il Torino, con ancora Bellanova a costringere Maignan a deviare in angolo. Sul corner, il portierone rossonero si supera sul poderoso colpo di testa di Zapata.

29’ – GOL TORINO!! Azione pericolosissima dei granata con un cross dalla sinistra di Zapata sul quale si avventa di testa Bellanova. L’intervento disperato di Thiaw non riesce ad evitare che la palla superi del tutto la linea. Dopo il controllo Var, Maresca convalida il gol.

25’ – Cooling break a San Siro. Buon inizio dei rossoneri, decisamente più pericolosi ma i granata stanno comunque reggendo botta, cercando di rendersi pericolosi in ripartenza.

16’ – PULISIC!! Ripartenza fulminea del Milan, con la cavalcata di Leao sulla sinistra, forse partito in leggero fuorigioco ed il cross a rientrare sui piedi dello statunitense. Botta al volo potente ma un po’ centrale: Milinkovic-Savic ci arriva.

14’ – ZAPATA!! Dopo aver sofferto per lunghi tratti l’aggressività dei padroni di casa, l’undici di Vanoli si presenta pericolosamente dalle parti di Maignan. Dopo un paio di azioni insistite, ci prova il colombiano dalla lunga distanza, una rasoiata a fil di palo che spaventa San Siro.

6’ – LEAO!! Calcio d’angolo, Thiaw mette una girata a botta sicura ma Masina devia proprio sui piedi del portoghese, che però calcia altissimo. Occasionissima sprecata per il lusitano.

5’ – Si accende Capitan America: corsa per vie centrali di Pulisic, passaggio preciso per Rafa Leao che cerca il palo lontano, trovando la deviazione di un difensore.

3’ – A sorpresa Saelemaekers parte sulla sinistra, con il capitano Calabria schierato a destra. L’undici granata prova a tenere il pallino del gioco, approfittando della fisicità di Zapata. Rossoneri un po’ imballati di fronte ai settantamila del Meazza.

1’ – SI PARTE!! Approccio subito propositivo quello dei rossoneri, pronti ad approfittare del passo falso a Marassi dei cugini dell'Inter.

-15 – Grande atmosfera a San Siro per il debutto del nuovo Milan di Paulo Fonseca. Molta sorpresa tra i tifosi rossoneri per i cambi all'ultimo minuto con una certa preoccupazione per la panchina di Theo Hernandez. Curiosità, invece, nel vedere il debutto al Meazza del nuovo arrivato Morata.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. Allenatore: Paulo Fonseca

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. Allenatore: Paolo Vanoli

Marcatori: 30' Thiaw (aut) (T)

Ammoniti: 45' Vojvoda (T), 45+2' Ricci (T)

Espulsi: -

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)