Milan-Inter, sale la febbre biglietti: oltre tremila euro dai bagarini online

"Il prezzo folle è servito", se vogliamo parafrasare il titolo del celebre quiz televisivo condotto dall'indimenticabile Corrado: i biglietti per il doppio derby di Champions League Milan-Inter rivenduti dai bagarini online sono arrivati all'incredibile cifra di 3.192 euro (uno solo) come viene scritto dal Corriere. Se è vero che si tratta di una cifra estrema, però, ognuno di noi può dare un'occhiata cercando sul web e sui social dove sarà facilissimo imbattersi in prezzi maggiorati anche di 10-15 volte rispetto a quelli originali che superano di gran lungo i mille euro.

Quanto costa vedere Milan-Inter

Prima di addentrarci nei meandri della rivendita dei ricercatissimi ticket, ricordiamo che una delle piattaforme più conosciute, Viagogo, nel giugno 2022 è stata multata dall'Agcom per 23,5 milioni di euro per " violazione delle norme in materia di secondary ticketing ", ossia la vietata rivendita a prezzi maggiorati di biglietti per partite, concerti e quant'altro. Il sito, dopo un periodo in cui è rimasto e rimane irraggiungibile se si clicca viagogo.com, è invece perfettamente funzionante e in lingua italiana tramite il dominio co.uk.

Se volessimo acquistare il prezioso tagliando per la partita d'andata, il 10 maggio, quando lo stadio sarà colorato di rossonero, ecco gli attuali prezzi: si va da 847 euro per un terzo anello a 1.439 euro per un primo anello arancio e 1.512 euro per un primo anello rosso: ma non è tutto perché per i più facoltosi c'è un'occasione irripetibile: due biglietti a partire da 2.714 euro nel settore 107 dello stadio San Siro, un affare.

Quanto costa vedere Inter-Milan

Chi sta già pensando alla gara decisiva, il ritorno del 16 maggio con l'Inter che giocherà davanti al proprio pubblico può essere accontentato per le modiche cifre di 1.149 euro per un secondo anello verde, 1.209 euro per un secondo anello blu fino, 1.439 euro per un primo anello arancio e 1.512 euro per un primo anello rosso. In questo caso c'è coerenza, il prezzo è lo stesso di Milan-Inter della gara di andata. Ma non è solo Viagogo a fare questa pratica ma sono numerose le piattaforme dove si verificano simili situazioni come nel caso di Ticombo e sullo stesso Ebay.

Cosa succede sui social

Se in questi casi ci sono siti ad hoc, è molto frequente notare come i più fortunati ad aver acquistato uno o più tagliandi per le due gare li rimettano in vendita su gruppi Facebook creati ad hoc per le compravendite. La prassi è consolidata: foto del biglietto cartaceo originale (o pdf), la scritta del settore e del posto oltre alla magica parola, "vendo". Le info, ovviamente, in privato: sono spesso decine gli utenti che sotto ai post scrivono di aver mandato un messaggio al possessore del biglietto. Anche in questi casi, la rivendita non è quasi mai inferiore a 7-800 euro.

Come funziona il cambio nominativo