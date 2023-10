Milan e Juventus incerottate tra caso scommesse e la rincorsa all’Inter

Sembra davvero strano che alla vigilia del big match della nona giornata del campionato di Serie A si sia parlato di tutto tranne che di Milan e Juventus. L’inizio del filotto di partite da non sbagliare per il Diavolo è infatti stato dominato dai casi Tonali e Fagioli nonché dalle pessime notizie arrivate dalle infermerie delle due superpotenze del calcio italiano. Vediamo quindi quali saranno le contromisure messe a punto da Pioli ed Allegri, le probabili formazioni e dove seguire questa partita in diretta tv o streaming.

Milan, Pioli punta su Musah e Adli

Il risultato della prima metà dello scontro incrociato tra Torino e Milano certo non sarà stato accolto bene in quel di Milanello. Vista la convincente vittoria dell’Inter contro i granata, l’undici di Inzaghi chiama i rossoneri a rispondere a tono per non vedersi scippare la testa della classifica. Nella conferenza stampa della vigilia, Stefano Pioli non nasconde l’importanza dell’incontro con i bianconeri: “Entrambe puntiamo allo scudetto, la lotta coinvolge 4 squadre. Per noi è importante ripartire dalle cose buone e migliorare. Loro sono una squadra costruita per vincere”. Sull’ultima tegola arrivata sulla testa del tecnico rossonero, l’infortunio di Sportiello, massima fiducia all’esperto Mirante ma è chiaro che il turnover in infermeria non è il massimo: “Recuperiamo Krunic e Kululu, abbiamo perso Chukwueze e Sportiello. Non recuperiamo Loftus-Cheek perché è guarito dalla lesione muscolare che ha avuto ma non è ancora al 100%”.

Dopo l’inevitabile dichiarazione di stima e affetto nei confronti dell’ex bandiera Tonali (“Se a Sandro volevo bene 10 ora gli voglio bene 100. Sarò sempre al suo fianco”), Pioli torna ad occuparsi del rebus a centrocampo, specialmente sulla fascia destra. Pulisic, che ha speso molto con la nazionale, non avrà a disposizione il rimpiazzo naturale, quel Chukwueze che si è anche lui infortunato. Pioli ha in mente una soluzione: spostare come esterno alto l’altro americano Musah. Scelte quasi obbligate in difesa, dove accanto alla coppia di centrali Tomori-Thiaw troveranno posto Florenzi e Calabria. In cabina di regia, invece, il posto di Loftus-Cheek, che dovrebbe rientrare mercoledì contro il Psg, sarà preso da Adli, che si è conquistato la fiducia del tecnico e del pubblico di San Siro.

Rebus difesa e Chiesa per Allegri

Il tecnico della Juventus sarà ben contento di arrivare finalmente a San Siro visto che, ultimamente, la sua rosa perde pezzi ogni giorno. Lo stillicidio è di quelli che fanno sanguinare il cuore degli amanti della Vecchia Signora: prima il caso doping di Pogba poi, in rapida successione, l’infortunio di Alex Sandro, la squalifica di Fagioli e il problema con la nazionale di Danilo. Alla conferenza stampa allo Stadium, Allegri prova a fare buon viso a cattivo gioco: “Sarà una partita bella e stimolante. In questo momento siamo prima contro terza, giocare al Meazza è bello e difficile. Quella di domani è una partita meravigliosa, servono energie fisiche e nervose”. Il caso Fagioli è affrontato di petto, confermando la fiducia della società nel giovane: “Con Nicolò ho parlato, perché era giusto così. La società e la squadra sono con lui e lo aspettiamo a braccia aperte”.

Quando si parla della rosa a sua disposizione, il tecnico livornese scioglie il dubbio dei dubbi, la presenza della coppia d’attacco che ha tenuto in ansia i tifosi bianconeri: “Vlahovic è tutta la settimana che si allena con noi e sta bene. Chiesa lo valuteremo oggi, devo capire se lui è sereno dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal derby e dagli impegni in Nazionale: nel caso sarà convocato”. Se la situazione in avanti, specialmente dopo le prove convincenti di Milik e Kean, sembra più tranquilla, i problemi in difesa sono parecchi; toccherà schierare una formazione d’emergenza. Allegri ostenta sicurezza: “In difesa abbiamo Rugani e Huijsen, sono tranquillo: Daniele è affidabile ed è cresciuto nella personalità”. Con la fascia di capitano che passerà sul braccio di uno dei suoi fedelissimi, quell’Adrian Rabiot vicino al rinnovo, la Juve schiererà un 3-5-2 quasi inedito. Vedremo se basterà per avere la meglio di un Diavolo incerottato.

Le formazioni probabili

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vederla in tv

Milan-Juventus prenderà il via allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano a partire dalle 20.45 di domenica 22 ottobre. Come tutte le gare della domenica sera, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN attraverso la sua piattaforma di streaming. Gli abbonati Sky che abbiano attivata l’apposita opzione potranno anche seguire il big match della 9a giornata della Serie A via satellite, sul canale 214.

Chi ha una smart tv, una console di gioco o un set top box potrà invece installare l’app e seguire la partita in streaming in tutta comodità. Vista l’importanza della partita, il broadcaster schiererà la sua coppia di telecronisti principe, quella composta da Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni. Se, invece, non siete in casa, nessun problema: basterà collegarsi dal vostro computer, telefonino o tablet al sito ufficiale di DAZN per poter guardare anche fuori casa lo scontro tra Diavolo e Vecchia Signora.