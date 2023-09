Milan-Lazio, chi gioca e dove vederla in tv

Questo inizio di stagione complicato arriva ad uno dei momenti chiave, l’incrocio tra due delle possibili candidate al ruolo di anti-Inter, reduci da un inizio altalenante e ansiose di riprendere a correre. Il Milan di Stefano Pioli ospita al Meazza una Lazio che, dopo qualche passo falso di troppo, è riuscita a tornare alla vittoria, superando 2-0 il Torino in trasferta. Il Diavolo, a sua volta, ha confermato il carattere della rosa rossonera rimontando lo svantaggio rimediato a Cagliari per poi battere i sardi 3-1. Vediamo quindi quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici alla vigilia di questo scontro diretto e come seguirlo in televisione o streaming.

Pioli rilancia i titolarissimi

Ora che, grazie al tonfo dell’Inter nel turno infrasettimanale, il Milan ha riconquistato la vetta della classifica a 15 punti, Stefano Pioli sembra intenzionato a schierare ancora il suo undici titolare, con al massimo un paio di modifiche. Dopo il turnover visto a Cagliari, torneranno in squadra tutti i titolari con la possibile eccezione di Simon Kjaer al centro della difesa, dove Malick Thiaw ha finora giocato ogni singola partita. L’idea sarebbe quella di farlo rifiatare per la gara cruciale di mercoledì, quando il Diavolo volerà a Dortmund per giocarsi una buona fetta della qualificazione agli ottavi di Champions contro il Borussia. Recuperato Maignan dopo il problema muscolare, difesa a quattro con Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez con al centrocampo, invece, che vedrà la presenza di Adli al posto dell’indisponibile Krunic. Attacco confermato in blocco con Giroud terminale unico con Leao e Pulisic ad agire sulle fasce.

Nella conferenza stampa di venerdì, il tecnico emiliano sembra conscio dell’importanza della partita ed invita i suoi a mantenere alta la tensione in quello che potrebbe essere un momento chiave della stagione del Milan: “Non conta essere di nuovo in testa alla classifica con l’Inter, contano le singole partite e come le si prepara. Ci hanno insegnato che contro certi avversari l’essenziale è la concentrazione. Con la Lazio servirà di sicuro, perché le difficoltà aumentano”. In quanto alle ruggini accumulate dopo la pesantissima sconfitta nella stracittadina, Pioli non ha dubbi: “Il derby non era la fine del nostro percorso, era l'occasione per un nuovo inizio. Siamo all’inizio della scalata: voglio vedere continuità, forza, attenzione”.

I dubbi di Sarri a centrocampo

La Lazio sta rialzando la testa dopo una partenza di campionato decisamente complicata ed un ritardo dalle capoliste di già sei punti. Dopo le conferme ottenute all’Olimpico Grande Torino, Maurizio Sarri arriva ad un momento chiave della stagione con due trasferte da prendere con le molle a Milano e Glasgow. La gestione del gruppo non sarà semplice per il tecnico toscano, che come al solito preferisce tenersi le carte strette al petto, specialmente per quanto riguarda il centrocampo. Dopo la bella prova messa a Torino, Rovella potrebbe essere confermato ma questo vorrebbe dire costringere a partire dalla panchina ancora Kamada, anche per non soffrire troppo la fisicità di centrali del Milan.

Il giapponese, però, non avrebbe gradito le due panchine consecutive e potrebbe spuntarla: in tal caso a dirigere l’orchestra potrebbe esserci Vecino, come già visto contro l’Atletico Madrid. Altri dubbi sulle fasce, dove Marusic venerdì si è allenato a parte ma dovrebbe farcela a partire dal primo minuto: qualche dubbio, invece, sul ballottaggio tra Hysaj e Pellegrini. L’ex Romagnoli, invece, dopo la frattura al setto nasale di mercoledì, indosserà una mascherina protettiva e farà coppia con Casale al centro. In avanti, invece, zero modifiche: spazio ancora al tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni, nonostante i due azzurri non abbiano partecipato alla rifinitura del venerdì.

Le formazioni probabili

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Come seguirla in diretta

Il big match della 7a giornata del campionato di Serie A prenderà il via alle 18 di sabato 30 settembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, arbitrata dal signor Davide Massa di Imperia. Per vederla in diretta dovrete necessariamente essere abbonati a DAZN ed accedere alla piattaforma attraverso la vostra smart tv, computer o dispositivi mobile. Se, invece, avete qualche problema di connessione e siete clienti Sky, potrete attivare l’opzione Zona DAZN e sintonizzarvi sul canale 214. Buona partita a tutti!