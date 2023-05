Milan-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Milan ospita la Lazio allo stadio Meazza, sabato 6 maggio alle ore 15.00, nella sfida valida per la 34 giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la Champions. Conquistare i tre punti consentirebbe ad entrambe le squadra di compiere un balzo importante in ottica qualificazione, vista anche la contemporaneità in questo turno di Roma-Inter e Atalanta-Juventus.

Nei 187 precedenti tra le due squadre, netta supremazia rossonera con 83 successi mentre sono 40 le vittorie della Lazio e 64 i pareggi. I biancocelesti non vincono a San Siro dal 2019, quando si imposero per 2-1 con reti di Immobile e Correa. Nella gara d'andata del 24 gennaio la Lazio ha travolto la squadra di Pioli per 4-0 con le reti di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson.

A vital game for our European push #MilanLazio #SempreMilan



Brought to you by wefox pic.twitter.com/SFBhMEcC5b — AC Milan (@acmilan) May 6, 2023

Il momento delle squadre

Il Milan è reduce dal deludente pareggio casalingo contro la Cremonese. Un risultato inaspettato che ha fatto perdere terreno ai rossoneri, al momento in quinta posizione con 58 punti insieme a Roma e Atalanta. Nelle ultime quattro partite, Tonali e compagni hanno collezionato tre pareggi e una vittoria contro il Lecce. Troppo poco per pensare di conquistare un posto in Champions. Per questo motivo prima dell'andata dell'euro-derby contro l'Inter in programma mercoledì, il Milan è chiamato ad invertire il trend, già a partire dalla prossima sfida di campionato.

É tornata la tranquillità in casa Lazio, dopo la vittoria contro il Sassuolo di mercoledì, arrivata dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Sarri è al secondo posto in classifica con 64 punti in classifica davanti a Juventus (63) e Inter (60), una posizione impensabile ad inizio campionato. I biancocelesti sono più che mai vicini a raggiungere l'agognato posto Champions. Il rendimento esterno è stato fino a questo momento eccellente. Raccolti 31 punti, (9 V - 4 N - 3 V), un ruolino di marcia secondo solo a quello del Napoli, primo con 44 punti in trasferta.

Le ultime dai campi

Nei rossoneri Pioli torna a schierare la migliore formazione possibile. Giroud e Leao in avanti, resta invece una sola maglia in ballo sulla trequarti tra Bennacer e Diaz. Sulla destra dentro Messias, pronto a subentrare Saelemaekers. In mediana Tonali e Krunic. In difesa torna Tomori con Kjaer, il danese può vincere il duello con Thiaw. Terzino sinistro sarà Theo Hernandez, a destra Calabria resta insidiato da Kalulu. In porta Maignan.

Nei biancocelesti out Cataldi e Vecino, inoltre venerdì non si è allenato Zaccagni e rimane da valutare il suo impiego a San Siro. In cabina di regia ancora Marcos Antonio coadiuvato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto, lo spagnolo deve però guardarsi dalla concorrenza di Basic. Nel tridente Immobile e Felipe Anderson, pronto poi Pedro se Zaccagni non dovesse farcela. Dietro torna Romagnoli al centro con Casale, terzini agiranno Hysaj e Marusic. Tra i pali Provedel.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, gabbia, Ballo-Touré, Thiaw, Kalulu, Florenzi, Bakayoko, Vranckx, Saelemaekers, De Ketelaere, Adli, B.Diaz, Rebic, Origi. Allenatore: Stefano Pioli

Ballottaggi: Calabria 60% - Kalulu 40%, Kjaer 55% - Thiaw45%, Bennacer 55% - B.Diaz 45%

Squalificati: -

Diffidati: Kjaer, Kalulu, Pobega, Rebic, Thiaw

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Lazzari, Patric, Gila, Fares, Radu, Luis Alberto, Bertini, Romero, Zaccagni, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

Ballottaggi: Pedro 60% - Zaccagni 40%, Basic 55% -Luis Alberto 45%, Hysaj 65% - Lazzari 35%

Squalificati: -

Diffidati: Romero, Cancellieri

Indisponibili: Cataldi, Vecino

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN sabato 6 maggio alle ore 15.00. Gli abbonati potranno scaricare l'app su una smart tv abilitata al servizio o collegare il proprio televisore di casa con una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX. Attivando Zona DAZN, inoltre, chi è abbonato a Sky e DAZN potrà vedere il match sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni, al commento tecnico Simone Tiribocchi.