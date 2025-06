Milan, per l'erede di Theo Hernandez servono 50 milioni

Ansa

MILAN - Destiny Udogie può essere l'erede di Theo

Il Milan segue con grande interesse Destiny Udogie del Tottenham come possibile erede di Theo Hernández. Il terzino italiano classe 2002 è valutato dal club inglese circa 45-50 milioni di euro, cifra ritenuta elevata ma non impossibile se il Milan dovesse cedere il suo titolare in fascia. Udogie, reduce da una discreta stagione in Premier League - malgrado il terribile campionato degli Spurs - piace per fisicità, tecnica e affidabilità. Il club rossonero monitora la situazione in attesa di sviluppi sul fronte cessioni, con l’obiettivo di piazzare un colpo giovane e già pronto per la Serie A.

NAPOLI - Si valuta attentamente Ndoye

Il Napoli di Antonio Conte segue con decisione Dan Ndoye del Bologna, esterno svizzero classe 2000 valutato almeno 40 milioni di euro. “È bello sapere dell’interesse del Napoli”, ha recentemente dichiarato il giocatore, confermando la volontà di trasferirsi. In primavera, il club partenopeo ha già incontrato agenti e intermediari e potrebbe inserire contropartite tecniche per abbassare il prezzo, considerata l’esclusiva volontà del giocatore. La dirigenza vuole rinforzare la fascia, ma la spesa resta impegnativa.

JUVE - Bianconeri convinti di poter arrivare ad Osimhen

La Juventus non ha mai smesso di monitorare Victor Osimhen, nonostante le difficoltà legate alla trattativa. L’attaccante del Napoli ha una clausola da 75 milioni di euro valida solo per l’estero, quindi per acquistarlo i bianconeri dovrebbero trattare direttamente con De Laurentiis. La Juve potrebbe valutare un’offerta da circa 85 milioni tra parte fissa e bonus, ma il Napoli preferirebbe cederlo fuori dall’Italia. Osimhen, dal canto suo, guarda alla Premier League, ma la Juventus resta vigile, pronta a inserirsi se si aprisse uno spiraglio favorevole.

TORINO - Un altro colpo da Firenze, granata su Sottil

Il Torino sta valutando con attenzione l'acquisizione di Riccardo Sottil, esterno offensivo classe 1999, in prestito al Milan dalla Fiorentina nell'ultima stagione. Nato a Torino e cresciuto nel settore giovanile granata, Sottil rappresenta un'opportunità interessante per il club, che potrebbe cercare di sfruttare il suo legame con la città e la sua esperienza in Serie A. Inoltre, è da valutare lo spazio che potrebbe avere nella nuova Fiorentina targata Stefano Pioli. Il Torino, dunque, rimane vigile, pronto a valutare eventuali sviluppi per rinforzare il proprio reparto offensivo.

SASSUOLO - Laurientié può andare in Arabia

Armand Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo, è al centro di voci di mercato riguardanti un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Il club neroverde ha rifiutato un'offerta di 13 milioni di euro più bonus dal Galatasaray, ritenuta insufficiente per il valore del giocatore.

Tuttavia, l'interesse da parte di club arabi rimane vivo, con offerte che potrebbero aumentare nelle prossime settimane. Laurienté, attualmente capocannoniere della Serie B con 18 gol, potrebbe essere tentato da un trasferimento che gli garantirebbe un ingaggio più elevato e una nuova sfida professionale.