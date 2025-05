Milan, il primo colpo di Tare è Allegri. Conte resta al Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Forte accelerazione, in casa rossonera, per riempire la casella dell'allenatore. Il nome su cui il nuovo ds Igli Tare ha deciso di puntare è Massimiliano Allegri. Dopo un rialzo dell'offerta l'intesa è stata trovata sulla base di 5 milioni di euro all'anno di ingaggio, per tre anni. Devono solo essere limati gli ultimi dettagli dell'accordo.

Quello del tecnico livornese è un ritorno a Milanello, dove è già stato in passato vincendo uno scudetto nel 2011. Il Milan ha approfittato della frenata del Napoli, che sta lavorando per tenersi stretto Conte, affilando il colpo su Allegri, in attesa di una sistemazione.

La svolta decisa dal Milan, che in un giorno ha praticamente chiuso la trattativa, è stata dettata sostanzialmente dalla necessità di evitare brutte sorprese, con il rischio che gli allenatori preferiti andassero ad accasarsi dovendosi poi rifugiare su una scelta di secondo piano. Fino a pochi giorni fa, infatti, il toscano sembrava in procinto di sbarcare a Napoli, andandosi a sedere sulla panchina dei campioni d'Italia. Ma De Laurentiis ha rilanciato (promettendo grossi investimenti per la nuova rosa) e il tecnico salentino potrebbe essersi convinto a restare all'ombra del Vesuvio. A meno che non decida di defilarsi a sorpresa. Ma dove? Sfumato il MIlan resterebbe la Juve, forse.

Conte resta al Napoli

A quanto pare, però, il futuro di Conte sarà ancora al Napoli.

manca ancora l'ufficialità ma il progetto che il presidente ha illustrato all'allenatore sembra aver convinto Conte che, in effetti, coi rinforzi ghiusti potrebbe essere stimolante restare in Campania. Oltre ai rinforzi, ovviamente, per Conte ci sarà anche un sensibile ritocco dell'ingaggio (ora prende sei milioni all'anno)